05 августа 2024

В Челябинске Сад Победы превратился в болото. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка города к приезду Путина. Челябинск, сад победы
Сад Победы затопило ливнями Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Челябинске Сад Победы затопило ливнями и он превращается в болото. О гибели деревьев сообщил читатель URA.RU.

«Сад Победы превращается в болото. Уже начали гибнуть деревья!» — рассказал читатель URA.RU.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Челябинска. К Моменту публикации ответ на него не поступал.

Сильные ливни обрушились на регион 26 июля. За чуть больше недели в области выпало до семи месячных норм осадков. В результате оказались подтоплены сотни жилых домов, последствия разгула стихии устраняются до сих пор.

Сильные ливни затопили Сад Победы
Сильные ливни затопили Сад Победы
Местность заболачивается, начинают гибнуть деревья
Местность заболачивается, начинают гибнуть деревья

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В Челябинске Сад Победы затопило ливнями и он превращается в болото. О гибели деревьев сообщил читатель URA.RU. «Сад Победы превращается в болото. Уже начали гибнуть деревья!» — рассказал читатель URA.RU. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Челябинска. К Моменту публикации ответ на него не поступал. Сильные ливни обрушились на регион 26 июля. За чуть больше недели в области выпало до семи месячных норм осадков. В результате оказались подтоплены сотни жилых домов, последствия разгула стихии устраняются до сих пор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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