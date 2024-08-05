Сад Победы затопило ливнями
новость из сюжетаНа Челябинскую область обрушились затяжные ливни
В Челябинске Сад Победы затопило ливнями и он превращается в болото. О гибели деревьев сообщил читатель URA.RU.
«Сад Победы превращается в болото. Уже начали гибнуть деревья!» — рассказал читатель URA.RU.
URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Челябинска. К Моменту публикации ответ на него не поступал.
Сильные ливни обрушились на регион 26 июля. За чуть больше недели в области выпало до семи месячных норм осадков. В результате оказались подтоплены сотни жилых домов, последствия разгула стихии устраняются до сих пор.
Сильные ливни затопили Сад Победы
Местность заболачивается, начинают гибнуть деревья
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