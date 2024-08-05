Общество ЖКХ и Городская среда В Челябинске Сад Победы превратился в болото. Фото 06 августа 2024 в 09:58 Размер текста - 17 + Сад Победы затопило ливнями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Челябинске Сад Победы затопило ливнями и он превращается в болото. О гибели деревьев сообщил читатель URA.RU. «Сад Победы превращается в болото. Уже начали гибнуть деревья!» — рассказал читатель URA.RU. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Челябинска. К Моменту публикации ответ на него не поступал. Сильные ливни обрушились на регион 26 июля. За чуть больше недели в области выпало до семи месячных норм осадков. В результате оказались подтоплены сотни жилых домов, последствия разгула стихии устраняются до сих пор. Сильные ливни затопили Сад Победы Читатель URA.RU Местность заболачивается, начинают гибнуть деревья Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске Сад Победы затопило ливнями и он превращается в болото. О гибели деревьев сообщил читатель URA.RU. «Сад Победы превращается в болото. Уже начали гибнуть деревья!» — рассказал читатель URA.RU. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Челябинска. К Моменту публикации ответ на него не поступал. Сильные ливни обрушились на регион 26 июля. За чуть больше недели в области выпало до семи месячных норм осадков. В результате оказались подтоплены сотни жилых домов, последствия разгула стихии устраняются до сих пор. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям