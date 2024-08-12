12 августа 2024

В Сургуте устроят фестиваль искусств на главной молодежной площадке

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль искусств, спорта и музыки пройдет на "Спортзаводе" в Сургуте
Фестиваль искусств, спорта и музыки пройдет на "Спортзаводе" в Сургуте Фото:

На «Спортзаводе» в Сургуте (ХМАО) состоится фестиваль искусств, музыки и спорта. На площадке проведут соревнования по армрестлингу, устроят шоу стеклодува и выступят музыканты. Об этом организаторы сообщили на сайте фестиваля.

«Чемпионат по стритболу, брейкингу, армрестлингу. Мастер-классы по катанию на лонгборде. Выставка картин. VR-арена. Шоу стеклодува», — следует из афиши.

Программу поделят на две части: дневную и ночную. Сначала гостей развлекут на спортивных и творческих площадках, а потом диджеи выступят под открытым небом.

А жителей Ханты-Мансийска ждет фестиваль «Местные». Посетителям предлагают создать арт-объект, попробовать блюда городской кухни и посмотреть спектакль.

Ранее URA.RU рассказывало о прошедшем в Сургуте опен-эйр. Тысячи горожан пришли посмотреть на выступления звезд – Ольги Серябкиной, Татьяны Куртуковой, Олега Майами, Хабиба и группы «Стрелки».

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На «Спортзаводе» в Сургуте (ХМАО) состоится фестиваль искусств, музыки и спорта. На площадке проведут соревнования по армрестлингу, устроят шоу стеклодува и выступят музыканты. Об этом организаторы сообщили на сайте фестиваля. «Чемпионат по стритболу, брейкингу, армрестлингу. Мастер-классы по катанию на лонгборде. Выставка картин. VR-арена. Шоу стеклодува», — следует из афиши. Программу поделят на две части: дневную и ночную. Сначала гостей развлекут на спортивных и творческих площадках, а потом диджеи выступят под открытым небом. А жителей Ханты-Мансийска ждет фестиваль «Местные». Посетителям предлагают создать арт-объект, попробовать блюда городской кухни и посмотреть спектакль. Ранее URA.RU рассказывало о прошедшем в Сургуте опен-эйр. Тысячи горожан пришли посмотреть на выступления звезд – Ольги Серябкиной, Татьяны Куртуковой, Олега Майами, Хабиба и группы «Стрелки».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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