В Сургуте устроят фестиваль искусств на главной молодежной площадке

На «Спортзаводе» в Сургуте (ХМАО) состоится фестиваль искусств, музыки и спорта. На площадке проведут соревнования по армрестлингу, устроят шоу стеклодува и выступят музыканты. Об этом организаторы сообщили на сайте фестиваля.
«Чемпионат по стритболу, брейкингу, армрестлингу. Мастер-классы по катанию на лонгборде. Выставка картин. VR-арена. Шоу стеклодува», — следует из афиши.
Программу поделят на две части: дневную и ночную. Сначала гостей развлекут на спортивных и творческих площадках, а потом диджеи выступят под открытым небом.
А жителей Ханты-Мансийска ждет фестиваль «Местные». Посетителям предлагают создать арт-объект, попробовать блюда городской кухни и посмотреть спектакль.
Ранее URA.RU рассказывало о прошедшем в Сургуте опен-эйр. Тысячи горожан пришли посмотреть на выступления звезд – Ольги Серябкиной, Татьяны Куртуковой, Олега Майами, Хабиба и группы «Стрелки».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!