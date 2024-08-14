Главный по Дню города в Екатеринбурге вступился за логотип, как у «Вкусно и точка»

К Дню города в Екатеринбурге придумали логотип, похожий на «Вкусно — и точка»

14 августа 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

Некоторые цвета и формы логотипа Дня города напомнили горожанам сеть фаст-фуда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Логотип к 301-летию Екатеринбурга, который напоминает бренд ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка!», на самом деле должен вызывать ассоциации с детством и игрушками. За символ праздника вступился начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков. «Если честно, у меня таких ассоциаций (со „Вкусно — и точка!“ — прим. ред.) не было. Видимо, я не большой фанат [этого заведения], хотя дети мои очень любят. Придумывается [логотип] совместными усилиями с коллегами из МАУ „Город“, которые отвечают за дизайн городской полиграфической продукции. Был ряд вариантов, но нам этот логотип напоминает что-то такое детское, игрушечное, абстрактные работы наших авангардистов, коллекция которых есть в екатеринбургском музее. И действительно, какие-то детские игрушки, очень яркие цвета. Год семьи — и в этом был посыл этого логотипа», — пояснил Марков на пресс-конференции в ТАСС. День города екатеринбуржцы отметят 17 августа. В программе — концерты группы Dabro и певицы Ольги Серябкиной, финал «Мисс Екатеринбург», два салюта и многое другое. Полная афиша предстоящего праздника — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Логотип к 301-летию Екатеринбурга, который напоминает бренд ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка!», на самом деле должен вызывать ассоциации с детством и игрушками. За символ праздника вступился начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков. «Если честно, у меня таких ассоциаций (со „Вкусно — и точка!“ — прим. ред.) не было. Видимо, я не большой фанат [этого заведения], хотя дети мои очень любят. Придумывается [логотип] совместными усилиями с коллегами из МАУ „Город“, которые отвечают за дизайн городской полиграфической продукции. Был ряд вариантов, но нам этот логотип напоминает что-то такое детское, игрушечное, абстрактные работы наших авангардистов, коллекция которых есть в екатеринбургском музее. И действительно, какие-то детские игрушки, очень яркие цвета. Год семьи — и в этом был посыл этого логотипа», — пояснил Марков на пресс-конференции в ТАСС. День города екатеринбуржцы отметят 17 августа. В программе — концерты группы Dabro и певицы Ольги Серябкиной, финал «Мисс Екатеринбург», два салюта и многое другое. Полная афиша предстоящего праздника — в материале URA.RU.