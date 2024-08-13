Развлечения Власти Екатеринбурга анонсировали второй салют в День города Второй салют в День города екатеринбуржцы увидят в районе Академический 14 августа 2024 в 12:48 Размер текста - 17 + Запустить салют планируют в Преображенском парке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржцы увидят два салюта в День города — он состоится 17 августа. Один из них планируют запустить в районе Академический, рассказал начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков. «Обычно площадка в Академическом — это партнерская площадка. В этом году решили сделать перерыв [с концертами], но известно, что Академический готовит сюрприз в виде фейерверка, но это еще нужно уточнять», — пояснил Марков на пресс-конференции в ТАСС. Глава Академического района Николай Смирнягин подтвердил корреспонденту URA.RU информацию, отметив, что вопрос пока на стадии согласования. Запуск состоится в Преображенском парке. Еще один салют традиционно запустят над акваторией Городского пруда. Красочное шоу начнется 17 августа в 22:00. В этом году властям Екатеринбурга оно обойдется дороже, чем обычно — примерно в 4 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Екатеринбуржцы увидят два салюта в День города — он состоится 17 августа. Один из них планируют запустить в районе Академический, рассказал начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков. «Обычно площадка в Академическом — это партнерская площадка. В этом году решили сделать перерыв [с концертами], но известно, что Академический готовит сюрприз в виде фейерверка, но это еще нужно уточнять», — пояснил Марков на пресс-конференции в ТАСС. Глава Академического района Николай Смирнягин подтвердил корреспонденту URA.RU информацию, отметив, что вопрос пока на стадии согласования. Запуск состоится в Преображенском парке. Еще один салют традиционно запустят над акваторией Городского пруда. Красочное шоу начнется 17 августа в 22:00. В этом году властям Екатеринбурга оно обойдется дороже, чем обычно — примерно в 4 млн рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям