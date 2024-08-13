13 августа 2024

Власти Екатеринбурга анонсировали второй салют в День города

Второй салют в День города екатеринбуржцы увидят в районе Академический
© Служба новостей «URA.RU»
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Запустить салют планируют в Преображенском парке Фото:

Екатеринбуржцы увидят два салюта в День города — он состоится 17 августа. Один из них планируют запустить в районе Академический, рассказал начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков.

«Обычно площадка в Академическом — это партнерская площадка. В этом году решили сделать перерыв [с концертами], но известно, что Академический готовит сюрприз в виде фейерверка, но это еще нужно уточнять», — пояснил Марков на пресс-конференции в ТАСС.

Глава Академического района Николай Смирнягин подтвердил корреспонденту URA.RU информацию, отметив, что вопрос пока на стадии согласования. Запуск состоится в Преображенском парке.

Еще один салют традиционно запустят над акваторией Городского пруда. Красочное шоу начнется 17 августа в 22:00. В этом году властям Екатеринбурга оно обойдется дороже, чем обычно — примерно в 4 млн рублей.

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Екатеринбуржцы увидят два салюта в День города — он состоится 17 августа. Один из них планируют запустить в районе Академический, рассказал начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков. «Обычно площадка в Академическом — это партнерская площадка. В этом году решили сделать перерыв [с концертами], но известно, что Академический готовит сюрприз в виде фейерверка, но это еще нужно уточнять», — пояснил Марков на пресс-конференции в ТАСС. Глава Академического района Николай Смирнягин подтвердил корреспонденту URA.RU информацию, отметив, что вопрос пока на стадии согласования. Запуск состоится в Преображенском парке. Еще один салют традиционно запустят над акваторией Городского пруда. Красочное шоу начнется 17 августа в 22:00. В этом году властям Екатеринбурга оно обойдется дороже, чем обычно — примерно в 4 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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