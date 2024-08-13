Россельхознадзор нашел в лесах ХМАО опасных жуков-вредителей

Инспекторы Россельхознадзора нашли в лесах Кондинского района ХМАО жуков-усачей, которые считаются наиболее опасными вредителями древесины. Об этом надзорное ведомство по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО сообщило на своем сайте.
«Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО проводятся карантинные фитосанитарные обследования теплиц, земель сельскохозяйственного назначения, лесные массивы на предмет выявления карантинных вредителей и болезней растений. <…> На территории ХМАО (Кондинский район) обнаружены малый черный еловый усач, большой черный еловый усач, черный сосновый усач. Управлением ведется работа по установлению КФЗ в установленных зонах», — следует из сообщения.
Опасные жуки-вредители атаковали леса и в других регионах. Например, в Челябинской области появился уссурийский полиграф. Пораженные короедом деревья обрели ярко-красный оттенок.
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