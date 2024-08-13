13 августа 2024

Россельхознадзор нашел в лесах ХМАО опасных жуков-вредителей

© Служба новостей «URA.RU»
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В лесах Кондинского района ХМАО обитают опасные жуки-вредители
В лесах Кондинского района ХМАО обитают опасные жуки-вредители Фото:

Инспекторы Россельхознадзора нашли в лесах Кондинского района ХМАО жуков-усачей, которые считаются наиболее опасными вредителями древесины. Об этом надзорное ведомство по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО сообщило на своем сайте.

«Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО проводятся карантинные фитосанитарные обследования теплиц, земель сельскохозяйственного назначения, лесные массивы на предмет выявления карантинных вредителей и болезней растений. <…> На территории ХМАО (Кондинский район) обнаружены малый черный еловый усач, большой черный еловый усач, черный сосновый усач. Управлением ведется работа по установлению КФЗ в установленных зонах», — следует из сообщения.

Опасные жуки-вредители атаковали леса и в других регионах. Например, в Челябинской области появился уссурийский полиграф. Пораженные короедом деревья обрели ярко-красный оттенок.

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Инспекторы Россельхознадзора нашли в лесах Кондинского района ХМАО жуков-усачей, которые считаются наиболее опасными вредителями древесины. Об этом надзорное ведомство по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО сообщило на своем сайте. «Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО проводятся карантинные фитосанитарные обследования теплиц, земель сельскохозяйственного назначения, лесные массивы на предмет выявления карантинных вредителей и болезней растений. <…> На территории ХМАО (Кондинский район) обнаружены малый черный еловый усач, большой черный еловый усач, черный сосновый усач. Управлением ведется работа по установлению КФЗ в установленных зонах», — следует из сообщения. Опасные жуки-вредители атаковали леса и в других регионах. Например, в Челябинской области появился уссурийский полиграф. Пораженные короедом деревья обрели ярко-красный оттенок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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