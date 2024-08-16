Алибасову поставили страшный диагноз

Продюсеру Алибасову грозит деменция и повторный инсульт
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Бари Алибасов может столкнуться с серьезными последствиями заболевания, пишет Mash Фото:

Российский певец и продюсер Бари Алибасов обратился к врачам с жалобой на звон в ушах. Ему диагностировали церебральный атеросклероз, который может привести к повторному инсульту и деменции.

«Бари Алибасову грозят деменция и повторный инсульт. Ему диагностировали церебральный атеросклероз», — передает telegram-канал Mash. Некоторое время назад продюсер пожаловался на звон в голове, врачи провели диагностику и определили диагноз.

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Российский певец и продюсер Бари Алибасов обратился к врачам с жалобой на звон в ушах. Ему диагностировали церебральный атеросклероз, который может привести к повторному инсульту и деменции. «Бари Алибасову грозят деменция и повторный инсульт. Ему диагностировали церебральный атеросклероз», — передает telegram-канал Mash. Некоторое время назад продюсер пожаловался на звон в голове, врачи провели диагностику и определили диагноз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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