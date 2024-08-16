Алибасову поставили страшный диагноз

Бари Алибасов может столкнуться с серьезными последствиями заболевания, пишет Mash
Российский певец и продюсер Бари Алибасов обратился к врачам с жалобой на звон в ушах. Ему диагностировали церебральный атеросклероз, который может привести к повторному инсульту и деменции.
«Бари Алибасову грозят деменция и повторный инсульт. Ему диагностировали церебральный атеросклероз», — передает telegram-канал Mash. Некоторое время назад продюсер пожаловался на звон в голове, врачи провели диагностику и определили диагноз.
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