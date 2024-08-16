Происшествия Алибасову поставили страшный диагноз Продюсеру Алибасову грозит деменция и повторный инсульт 16 августа 2024 в 11:16 Размер текста - 17 + Бари Алибасов может столкнуться с серьезными последствиями заболевания, пишет Mash Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва» Российский певец и продюсер Бари Алибасов обратился к врачам с жалобой на звон в ушах. Ему диагностировали церебральный атеросклероз, который может привести к повторному инсульту и деменции. «Бари Алибасову грозят деменция и повторный инсульт. Ему диагностировали церебральный атеросклероз», — передает telegram-канал Mash. Некоторое время назад продюсер пожаловался на звон в голове, врачи провели диагностику и определили диагноз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российский певец и продюсер Бари Алибасов обратился к врачам с жалобой на звон в ушах. Ему диагностировали церебральный атеросклероз, который может привести к повторному инсульту и деменции. «Бари Алибасову грозят деменция и повторный инсульт. Ему диагностировали церебральный атеросклероз», — передает telegram-канал Mash. Некоторое время назад продюсер пожаловался на звон в голове, врачи провели диагностику и определили диагноз. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям