16 августа 2024

На пожаре в Перми из-за поджога пострадал человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарные
Спасатели потушили пожар в Перми Фото:

В Перми в ночь на 16 августа при пожаре на улице Лепешинской пострадал человек. По предварительным данным, причина пожара — поджог. Об этом сообщили представители МЧС России по Пермскому краю.

«Пожар на улице Лепешинской тушили 13 человек личного состава и четыре единицы техники. Горели вещи в комнате на первом этаже в доме коридорного типа. Имеется травмированный, ищут виновного в поджоге», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

На пожаре было спасено десять человек. Огонь удалось потушить в 00 часов 09 минут 17 августа.

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В Перми в ночь на 16 августа при пожаре на улице Лепешинской пострадал человек. По предварительным данным, причина пожара — поджог. Об этом сообщили представители МЧС России по Пермскому краю. «Пожар на улице Лепешинской тушили 13 человек личного состава и четыре единицы техники. Горели вещи в комнате на первом этаже в доме коридорного типа. Имеется травмированный, ищут виновного в поджоге», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. На пожаре было спасено десять человек. Огонь удалось потушить в 00 часов 09 минут 17 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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