На пожаре в Перми из-за поджога пострадал человек

17 августа 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Спасатели потушили пожар в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми в ночь на 16 августа при пожаре на улице Лепешинской пострадал человек. По предварительным данным, причина пожара — поджог. Об этом сообщили представители МЧС России по Пермскому краю. «Пожар на улице Лепешинской тушили 13 человек личного состава и четыре единицы техники. Горели вещи в комнате на первом этаже в доме коридорного типа. Имеется травмированный, ищут виновного в поджоге», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. На пожаре было спасено десять человек. Огонь удалось потушить в 00 часов 09 минут 17 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми в ночь на 16 августа при пожаре на улице Лепешинской пострадал человек. По предварительным данным, причина пожара — поджог. Об этом сообщили представители МЧС России по Пермскому краю. «Пожар на улице Лепешинской тушили 13 человек личного состава и четыре единицы техники. Горели вещи в комнате на первом этаже в доме коридорного типа. Имеется травмированный, ищут виновного в поджоге», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. На пожаре было спасено десять человек. Огонь удалось потушить в 00 часов 09 минут 17 августа.