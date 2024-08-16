На пожаре в Перми из-за поджога пострадал человек

Спасатели потушили пожар в Перми
В Перми в ночь на 16 августа при пожаре на улице Лепешинской пострадал человек. По предварительным данным, причина пожара — поджог. Об этом сообщили представители МЧС России по Пермскому краю.
«Пожар на улице Лепешинской тушили 13 человек личного состава и четыре единицы техники. Горели вещи в комнате на первом этаже в доме коридорного типа. Имеется травмированный, ищут виновного в поджоге», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
На пожаре было спасено десять человек. Огонь удалось потушить в 00 часов 09 минут 17 августа.
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