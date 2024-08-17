17 августа 2024

В Соединенных Штатах назвали нового оппонента Трампу и Харрис

Зеленая партия США выдвинула антивоенного кандидата в президенты Джилл Стайн
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп-пати в баре Union Jack. Москва, выборы сша
Кандидата объявили на съезде партии, проводившемся в онлайн-режиме Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Зеленая партия США объявила своего кандидата в президенты на ближайшие выборы. Им стала экоактивистка Джилл Стайн, выступающая против военной поддержки Украины. Решение партии было озвучено на национальном съезде объединения.

«267 поддержали кандидатуру Стайн… Таким образом она официально стала кандидатом в президенты», — сказал ведущий на трансляции, озвучивая результаты внутрипартийного голосования. Он отметил, что проголосовало за выдвижение Стайн абсолютное большинство членов Зеленой партии США.

На официальном сайте Стайн опубликовала свою предвыборную программу. В ней она обещает жителям США поставить прорабочую, антивоенную, климатическую повестку дня на передний план.

Стайн станет оппонентом другим кандидатам на грядущих выборах президента США в ноябре текущего года. В частности, конкуренцию ей составят миллиардер Дональд Трамп и вице-президент Штатов Камала Харрис. Победа последней, как считает политолог Павел Селезнев, приведет к хаосу в мире.

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Зеленая партия США объявила своего кандидата в президенты на ближайшие выборы. Им стала экоактивистка Джилл Стайн, выступающая против военной поддержки Украины. Решение партии было озвучено на национальном съезде объединения. «267 поддержали кандидатуру Стайн… Таким образом она официально стала кандидатом в президенты», — сказал ведущий на трансляции, озвучивая результаты внутрипартийного голосования. Он отметил, что проголосовало за выдвижение Стайн абсолютное большинство членов Зеленой партии США. На официальном сайте Стайн опубликовала свою предвыборную программу. В ней она обещает жителям США поставить прорабочую, антивоенную, климатическую повестку дня на передний план. Стайн станет оппонентом другим кандидатам на грядущих выборах президента США в ноябре текущего года. В частности, конкуренцию ей составят миллиардер Дональд Трамп и вице-президент Штатов Камала Харрис. Победа последней, как считает политолог Павел Селезнев, приведет к хаосу в мире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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