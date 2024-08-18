Ярославский бизнесмен, предположительно, управляющий птицефабрики «Ярославский бройлер», оделся в костюм фараона и заставил сотрудников тянуть колесницу во время празднования своего дня рождения. Фотографии с праздника были опубликованы в сообществе в соцсети «ВКонтакте» «Подслушано в Рыбинске».
«Ярославский бизнесмен оделся фараоном и запряг людей в колесницу», — сообщает 360.ru. Там добавили, что этот необычный способ отметить праздник вызвал широкий общественный резонанс.
Некоторые комментаторы в соцсетях посчитали, что поведение бизнесмена унизительно для работников, которые, как пишут пользователи, исполняли роль рабов. Другие же назвали это просто театрализованным шоу.
«Ярославский бройлер» является крупнейшим в регионе предприятием птицеводства. URA.RU направило запрос в секретариат гендиректора птицефабрики для уточнения информации. На момент выхода публикации комментарии не поступили, агентство готово опубликовать их после получения.
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