Ярославский бизнесмен оделся фараоном и запряг людей в колесницу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бизнесмен из Ярославля отпраздновал собственный день рождения в костюме фараона
Бизнесмен из Ярославля отпраздновал собственный день рождения в костюме фараона Фото:

Ярославский бизнесмен, предположительно, управляющий птицефабрики «Ярославский бройлер», оделся в костюм фараона и заставил сотрудников тянуть колесницу во время празднования своего дня рождения. Фотографии с праздника были опубликованы в сообществе в соцсети «ВКонтакте» «Подслушано в Рыбинске».

«Ярославский бизнесмен оделся фараоном и запряг людей в колесницу», — сообщает 360.ru. Там добавили, что этот необычный способ отметить праздник вызвал широкий общественный резонанс.

Некоторые комментаторы в соцсетях посчитали, что поведение бизнесмена унизительно для работников, которые, как пишут пользователи, исполняли роль рабов. Другие же назвали это просто театрализованным шоу.

«Ярославский бройлер» является крупнейшим в регионе предприятием птицеводства.  URA.RU направило запрос в секретариат гендиректора птицефабрики для уточнения информации. На момент выхода публикации комментарии не поступили, агентство готово опубликовать их после получения.

Именинник восседал в роскошной колеснице, которую тянули несколько человек
Именинник восседал в роскошной колеснице, которую тянули несколько человек
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ярославский бизнесмен, предположительно, управляющий птицефабрики «Ярославский бройлер», оделся в костюм фараона и заставил сотрудников тянуть колесницу во время празднования своего дня рождения. Фотографии с праздника были опубликованы в сообществе в соцсети «ВКонтакте» «Подслушано в Рыбинске». «Ярославский бизнесмен оделся фараоном и запряг людей в колесницу», — сообщает 360.ru. Там добавили, что этот необычный способ отметить праздник вызвал широкий общественный резонанс. Некоторые комментаторы в соцсетях посчитали, что поведение бизнесмена унизительно для работников, которые, как пишут пользователи, исполняли роль рабов. Другие же назвали это просто театрализованным шоу. «Ярославский бройлер» является крупнейшим в регионе предприятием птицеводства.  URA.RU направило запрос в секретариат гендиректора птицефабрики для уточнения информации. На момент выхода публикации комментарии не поступили, агентство готово опубликовать их после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...