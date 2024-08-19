Президента РФ Владимира Путина прокатил на автомобиле по Баку глава Азербайджана Ильхам Алиев, поездка предусматривает осмотр достопримечательностей. Соответствующее видео приводит журналист Павел Зарубин в своем
Президент РФ прибыл в Азербайджан 18 августа с двухдневным государственным визитом. На данный момент Путин и Алиев завершили переговоры в резиденции «Загульба». В ходе визита были проведены переговоры как в узком, так и в расширенном составе. По итогам встречи запланирована церемония подписания совместных документов, а также заявление для СМИ.
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