Алиев вызвался прокатить Путина по Баку. Видео

19 августа 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Путин и Алиев после переговоров поехали осматривать достопримечательности Баку Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Президента РФ Владимира Путина прокатил на автомобиле по Баку глава Азербайджана Ильхам Алиев, поездка предусматривает осмотр достопримечательностей. Соответствующее видео приводит журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале . Новость по теме Путин готов урегулировать отношения Баку и Еревана: главные заявления со встречи с Алиевым Президент РФ прибыл в Азербайджан 18 августа с двухдневным государственным визитом. На данный момент Путин и Алиев завершили переговоры в резиденции «Загульба». В ходе визита были проведены переговоры как в узком, так и в расширенном составе. По итогам встречи запланирована церемония подписания совместных документов, а также заявление для СМИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президента РФ Владимира Путина прокатил на автомобиле по Баку глава Азербайджана Ильхам Алиев, поездка предусматривает осмотр достопримечательностей. Соответствующее видео приводит журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Президент РФ прибыл в Азербайджан 18 августа с двухдневным государственным визитом. На данный момент Путин и Алиев завершили переговоры в резиденции «Загульба». В ходе визита были проведены переговоры как в узком, так и в расширенном составе. По итогам встречи запланирована церемония подписания совместных документов, а также заявление для СМИ.