Жительница Челябинска через суд увеличила себе пенсию за стаж в Казахстане

Советский райсуд Челябинска обязал отделение Соцфонда учесть при расчете пенсии местной жительницы ее зарплату, заработанную в Казахстане. Об этом сказано в решении суда.
«Удовлетворить исковые требования к Отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области об обязании учесть периоды работы, произвести перерасчет пенсии. Обязать отделение фонда учесть при расчете размера страховой пенсии по старости сведения о заработной плате за периоды работы, отраженные в приложенных документах», — говорится в решении суда.
Изначально при расчете пенсии отделение соцфонда учло время работы женщины в Казахстане в начале 2000-х годов, поскольку это было отражено в трудовой книжке. Однако не был учтен размер ее зарплаты, что снизило индивидуальный пенсионный коэффициент и привело к снижению размера пенсии.
Женщина принесла в фонд справки о размере доходов, однако фонд их не учел. Вместо этого фонд направил запрос о размере заработной платы в Минтруд Костанайской области Казахстана. Однако ответа не получил, что явилось основанием для отказа в перерасчете пенсии.
Челябинка с этим не согласилась и обратилась в суд. Суд признал справки о доходе достаточным основанием для перерасчета пенсии и обязал соцфонд пересчитать пенсию в сторону увеличения. Решение вступило в законную силу.
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