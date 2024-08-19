19 августа 2024

«Спецавтобаза» разбирает горы мусора на западе Свердловской области

«Спецавтобаза» с 9 августа ликвидирует мусорный коллапс в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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За 10 дней «Спецавтобаза» превысила нормативы по вывозу мусора
За 10 дней «Спецавтобаза» превысила нормативы по вывозу мусора Фото:

«Спецавтобаза», которая взяла на себя весь объем работ отстраненного от дел регоператора ТБО «Экосервис», за полторы недели вывезла из муниципалитетов западной зоны Свердловской области в два раза больше мусора, чем предусмотрено по нормативам. Об этом URA.RU рассказали в компании.

«„Спецавтобаза“ с 9 августа приступила к работе в Западном кластере региона (АПО-2) по приказу министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. Новый региональный оператор за прошедшие десять дней вывез с контейнерных площадок свыше восьми тысяч тонн отходов. Это вдвое больше, чем предусмотрено нормативами», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что основные силы сейчас задействованы в Первоуральске, Новоуральске, Полевском и Ревде, где жители с июля страдают от мусорного коллапса. «Сейчас регоператор ежедневно выводит на маршруты более 90 единиц спецтехники в АПО-2, в том числе — оборудование, которое позволяет разбирать завалы, накопленные в прежний период», — отметили в «Спецавтобазе».

«Спецавтобаза», которая прежде работала только в восточной зоне, приступила к работе в западной зоне с 9 августа. После того, как с 1 августа власти разорвали контракт с регоператором «ТБО «Экосервис». Оказалось, что компания накопила многомиллионные долги перед подрядчиками, которые занимались вывозом мусора. Те в свою очередь отказались от своих обязательств. Это и стало причиной разразившегося мусорного коллапса в Свердловской области, в который вмешались Генпрокуратура РФ и губернатор Евгений Куйвашев.

В ведении «Спецавтобазы» теперь и западная зона Свердловской области
В ведении «Спецавтобазы» теперь и западная зона Свердловской области
Фото:
«Спецавтобаза» теперь ежедневно выводит на маршруты более 90 единиц спецтехники
«Спецавтобаза» теперь ежедневно выводит на маршруты более 90 единиц спецтехники
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«Спецавтобаза», которая взяла на себя весь объем работ отстраненного от дел регоператора ТБО «Экосервис», за полторы недели вывезла из муниципалитетов западной зоны Свердловской области в два раза больше мусора, чем предусмотрено по нормативам. Об этом URA.RU рассказали в компании. «„Спецавтобаза“ с 9 августа приступила к работе в Западном кластере региона (АПО-2) по приказу министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. Новый региональный оператор за прошедшие десять дней вывез с контейнерных площадок свыше восьми тысяч тонн отходов. Это вдвое больше, чем предусмотрено нормативами», — говорится в сообщении. В компании добавили, что основные силы сейчас задействованы в Первоуральске, Новоуральске, Полевском и Ревде, где жители с июля страдают от мусорного коллапса. «Сейчас регоператор ежедневно выводит на маршруты более 90 единиц спецтехники в АПО-2, в том числе — оборудование, которое позволяет разбирать завалы, накопленные в прежний период», — отметили в «Спецавтобазе». «Спецавтобаза», которая прежде работала только в восточной зоне, приступила к работе в западной зоне с 9 августа. После того, как с 1 августа власти разорвали контракт с регоператором «ТБО «Экосервис». Оказалось, что компания накопила многомиллионные долги перед подрядчиками, которые занимались вывозом мусора. Те в свою очередь отказались от своих обязательств. Это и стало причиной разразившегося мусорного коллапса в Свердловской области, в который вмешались Генпрокуратура РФ и губернатор Евгений Куйвашев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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