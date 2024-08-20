Пьяный челябинец на автомобиле врезался в подъезд жилого дома. Видео

20 августа 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Инспекторы ГАИ незамедлительно прибыли на адрес, где произошло ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске пьяный водитель за рулем Kia Rio врезался в подъезд жилого дома по улице Дегтярева 102А. Как сообщили URA.RU 20 августа в пресс-службе ГАИ города, на месте ДТП инспекторы установили, что мужчина был не только пьян, но и не имел водительского удостоверения. «На указанный адрес незамедлительно прибыл экипаж ДПС. На месте инспекторы установили, что мужчина водитель не имеет водительского удостоверения, кроме того у него были признаки алкогольного опьянения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Челябинска. В присутствии двух понятых водителю предложили пройти медицинское освидетельствование. Но мужчина отказался от процедуры. В его отношении был составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Транспортное средство помещено на специализированную штрафстоянку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске пьяный водитель за рулем Kia Rio врезался в подъезд жилого дома по улице Дегтярева 102А. Как сообщили URA.RU 20 августа в пресс-службе ГАИ города, на месте ДТП инспекторы установили, что мужчина был не только пьян, но и не имел водительского удостоверения. «На указанный адрес незамедлительно прибыл экипаж ДПС. На месте инспекторы установили, что мужчина водитель не имеет водительского удостоверения, кроме того у него были признаки алкогольного опьянения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Челябинска. В присутствии двух понятых водителю предложили пройти медицинское освидетельствование. Но мужчина отказался от процедуры. В его отношении был составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Транспортное средство помещено на специализированную штрафстоянку.