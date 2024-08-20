Пьяный челябинец на автомобиле врезался в подъезд жилого дома. Видео

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Рейд ГАИ по тонировке. Екатеринбург, дпс, гаи, проверки на дорогах, сотрудник дпс, государственная автоинспекция, рейд дпс
Инспекторы ГАИ незамедлительно прибыли на адрес, где произошло ДТП Фото:

В Челябинске пьяный водитель за рулем Kia Rio врезался в подъезд жилого дома по улице Дегтярева 102А. Как сообщили URA.RU 20 августа в пресс-службе ГАИ города, на месте ДТП инспекторы установили, что мужчина был не только пьян, но и не имел водительского удостоверения.

«На указанный адрес незамедлительно прибыл экипаж ДПС. На месте инспекторы установили, что мужчина водитель не имеет водительского удостоверения, кроме того у него были признаки алкогольного опьянения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Челябинска.

В присутствии двух понятых водителю предложили пройти медицинское освидетельствование. Но мужчина отказался от процедуры. В его отношении был составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Транспортное средство помещено на специализированную штрафстоянку.

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В Челябинске пьяный водитель за рулем Kia Rio врезался в подъезд жилого дома по улице Дегтярева 102А. Как сообщили URA.RU 20 августа в пресс-службе ГАИ города, на месте ДТП инспекторы установили, что мужчина был не только пьян, но и не имел водительского удостоверения. «На указанный адрес незамедлительно прибыл экипаж ДПС. На месте инспекторы установили, что мужчина водитель не имеет водительского удостоверения, кроме того у него были признаки алкогольного опьянения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ Челябинска. В присутствии двух понятых водителю предложили пройти медицинское освидетельствование. Но мужчина отказался от процедуры. В его отношении был составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Транспортное средство помещено на специализированную штрафстоянку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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