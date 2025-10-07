Челябинка, чей сын погиб от удара током, подозревает в трагедии коммунальщиков

В Челябинске мать 16-летнего подростка, погибшего от удара электрическим током во время разговора по заряжавшемуся телефону, подозревает в трагедии управляющую компанию дома на улице Южноуральская. Как уточнила женщина, мальчик перед смертью взялся рукой за батарею.
«Когда я подошла к нему, он был уже весь черный, телефона в руках у него уже не было. Померила пульс, но он уже был мертвый. Я сразу вызвала 112, скорую помощь. В течение 10 минут приехали, откачивали его, откачивали. Но как врач сказал, смерть была просто мгновенная», — передает издание 74.ру слова бабушки.
Мать рассказала изданию, что в справке причина смерти пока указана как неуточненная. По словам родных, мастера ЖКХ проверяли проводку и не зафиксировали видимых признаков возгорания или прогара. Мать сомневается, что причину мог дать именно телефон.
«Если было бы от телефона взорвался бы, сгорел бы весь тройник. Но телефон нормальный, его полиция забрала, тройник — вот он, я им пользуюсь. Проводка нигде не прогорела. На утро после всего этого приходили с милицией мастера, проверяли и все было рабочее», — передает издание 74.ру слова матери.
Родные усматривают возможность поражения током от батареи или внешнего источника высокой напряженности. Например, разряда при выполнении сварочных работ вблизи дома без соблюдения мер безопасности. В момент разговора по телефону школьник взялся за батарею, крикнул бабушку, которая прибежала из кухни и обнаружила потемневшее тело мальчика. Официальной причины смерти пока нет: экспертиза должна дать вывод о механизме травмы и источнике тока.
Мать настаивает на привлечении к ответственности ответственных лиц и просит проверить работу жилищно-коммунальных служб. О смерти школьника в одной из многоэтажек Челябинска стало известно 4 октября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!