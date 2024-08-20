20 августа 2024

В центре Екатеринбурга горит многоэтажный дом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в доме № 43 на улице Рощинской. Екатеринбург , дым, балконы, возгорание, копоть, горящий дом, многоквартирный дом, последствия пожара
Дым от пожара в доме начал окутывать центр города (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга — в Красном переулке — горит многоэтажный дом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Пожар возник в Красном переулке, 6. Горит одна квартира», — передает корреспондент. Мимо проехало две пожарных машины.

URA.RU обратилось в пресс-службу свердловского МЧС. Там обещали дать комментарий чуть позже.

Обновлено в 11:25. Прибывшие к месту вызова пожарный установили, что горит квартира на девятом этаже девятиэтажного жилого многоквартирного дома. «Специалисты МЧС России ведут поиск очага возгорания и организовывают поэтажную проверку здания звеньями газодымозащитной службы. На месте работают 21 человек личного состава и 7 единиц спецтехники», — сообщает пресс-служба ведомства. Пострадавших нет.

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В центре Екатеринбурга — в Красном переулке — горит многоэтажный дом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Пожар возник в Красном переулке, 6. Горит одна квартира», — передает корреспондент. Мимо проехало две пожарных машины. URA.RU обратилось в пресс-службу свердловского МЧС. Там обещали дать комментарий чуть позже. Обновлено в 11:25. Прибывшие к месту вызова пожарный установили, что горит квартира на девятом этаже девятиэтажного жилого многоквартирного дома. «Специалисты МЧС России ведут поиск очага возгорания и организовывают поэтажную проверку здания звеньями газодымозащитной службы. На месте работают 21 человек личного состава и 7 единиц спецтехники», — сообщает пресс-служба ведомства. Пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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