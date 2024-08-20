В центре Екатеринбурга — в Красном переулке — горит многоэтажный дом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Пожар возник в Красном переулке, 6. Горит одна квартира», — передает корреспондент. Мимо проехало две пожарных машины.
URA.RU обратилось в пресс-службу свердловского МЧС. Там обещали дать комментарий чуть позже.
Обновлено в 11:25. Прибывшие к месту вызова пожарный установили, что горит квартира на девятом этаже девятиэтажного жилого многоквартирного дома. «Специалисты МЧС России ведут поиск очага возгорания и организовывают поэтажную проверку здания звеньями газодымозащитной службы. На месте работают 21 человек личного состава и 7 единиц спецтехники», — сообщает пресс-служба ведомства. Пострадавших нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!