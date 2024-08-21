21 августа 2024

Стал известен состав украинской ДРГ, попытавшейся вторгнуться в Брянскую область

Mash: более 200 диверсантов ВСУ попытались совершить атаку на Брянскую область
© Служба новостей «URA.RU»
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ДРГ попытались проникнуть в Брянскую область
ДРГ попытались проникнуть в Брянскую область Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В атаке на Климовский район Брянской области была задействована украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Как сообщает Mash, в ее составе было более 200 украинских военных и три боевые машины пехоты.

«Более 200 украинских ДРГшников дважды попытались зайти на территорию РФ в районе посёлка Забрама Климовского района Брянской области. Три ВСУ-шные БМП и диверсантов заметили вблизи границы примерно в 19:10», — сообщает Mash. Отмечается, что вражеское формирование было вооружено винтовками, произведенными в странах блока НАТО.

Корреспондент URA.RU отправил в Минобороны РФ с просьбой о комментарии. Ответ ожидается

Ранее стало известно о попытке ВСУ вторгнуться в Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что противник был поражен огнем. Ситуация находится под контролем Оперативного штаба региона. Подробнее об атаке ВСУ — в материале URA.RU.

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В атаке на Климовский район Брянской области была задействована украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Как сообщает Mash, в ее составе было более 200 украинских военных и три боевые машины пехоты. «Более 200 украинских ДРГшников дважды попытались зайти на территорию РФ в районе посёлка Забрама Климовского района Брянской области. Три ВСУ-шные БМП и диверсантов заметили вблизи границы примерно в 19:10», — сообщает Mash. Отмечается, что вражеское формирование было вооружено винтовками, произведенными в странах блока НАТО. Корреспондент URA.RU отправил в Минобороны РФ с просьбой о комментарии. Ответ ожидается Ранее стало известно о попытке ВСУ вторгнуться в Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что противник был поражен огнем. Ситуация находится под контролем Оперативного штаба региона. Подробнее об атаке ВСУ — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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