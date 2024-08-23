В Британии начались испытания вакцины от рака, способной заменить химиотерапию

В Британии начались испытания первой в мире мРНК-вакцины для лечения рака легких

23 августа 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Британские ученые разработали мРНК-вакцину, которая помогает организму бороться с раком легких Фото: Илья Московец © URA.RU В Великобритании медики начали проводить испытания первой в мире мРНК-вакцины для лечения онкологических заболеваний. А именно — рака легких. Данная вакцина способствует усилению иммунитета и помогает организму распознавать раковые клетки и бороться с ними. При этом, в отличие от химиотерапии, на организм не оказывается токсичного воздействия. Об этом сообщается на сайте больниц Университетского колледжа Лондона (UCLH). «Вакцина [для лечения рака легких] разработана специально для усиления иммунного ответа против <…> раковыми клетками, что снижает риск токсичности для здоровых, нераковых клеток — в отличие от химиотерапии. Последняя часто воздействует как на раковые, так и на здоровые клетки», — отмечают специалисты . Медики рассчитывают, что новая разработка поможет онкобольным пациентам бороться с раком легких как на ранних, так и на поздних стадиях. В исследованиях приняли участие 130 человек из семи стран. Ранее ученые проанализировали возрастные группы людей и пришли к выводу, что миллениалы (поколение, родившееся в период с 1980-х до середины 1990-х годов) более подвержены раку, чем старшее поколение. Американские ученые также отмечали, что ревматоидный артрит повышает шанс появления рака легких почти вполовину. Специалисты для профилактики данного вида онкологии советуют отказаться от курения, передает RT. В России также занимаются производством вакцины, сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Великобритании медики начали проводить испытания первой в мире мРНК-вакцины для лечения онкологических заболеваний. А именно — рака легких. Данная вакцина способствует усилению иммунитета и помогает организму распознавать раковые клетки и бороться с ними. При этом, в отличие от химиотерапии, на организм не оказывается токсичного воздействия. Об этом сообщается на сайте больниц Университетского колледжа Лондона (UCLH). «Вакцина [для лечения рака легких] разработана специально для усиления иммунного ответа против <…> раковыми клетками, что снижает риск токсичности для здоровых, нераковых клеток — в отличие от химиотерапии. Последняя часто воздействует как на раковые, так и на здоровые клетки», — отмечают специалисты. Медики рассчитывают, что новая разработка поможет онкобольным пациентам бороться с раком легких как на ранних, так и на поздних стадиях. В исследованиях приняли участие 130 человек из семи стран. Ранее ученые проанализировали возрастные группы людей и пришли к выводу, что миллениалы (поколение, родившееся в период с 1980-х до середины 1990-х годов) более подвержены раку, чем старшее поколение. Американские ученые также отмечали, что ревматоидный артрит повышает шанс появления рака легких почти вполовину. Специалисты для профилактики данного вида онкологии советуют отказаться от курения, передает RT. В России также занимаются производством вакцины, сообщает «Национальная служба новостей».