Ученые назвали наиболее подверженную раку возрастную группу

Поколение Х и миллениалы наиболее подвержены возникновению рака

09 августа 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Бумеры меньше миллениалов и поколения Х подвержены онкологии Фото: Анна Майорова © URA.RU Миллениалы и представители поколения Х подвержены раку больше, чем бумеры. К таким выводам пришло Американское онкологическое общество в результате крупного исследования. «Мы извлекли данные для 23 654 000 пациентов с диагнозом 34 типа рака и 7 348 137 смертей от 25 видов рака за период с 1 января 2000 года по 31 декабря 2019 года. Мы обнаружили, что уровень заболеваемости увеличивался с каждой последующей когортой рождения, родившейся примерно с 1920 года для восьми из 34 видов рака», — публикует журнал The Lancet Public Health результаты исследования. Исследование показало, что риски заболевания некоторыми видами рака значительно возросли у представителей поколения X (родившиеся примерно с конца 1960-х по начало 1980-х) и миллениалов (родившиеся в период со второй половины 1980-х до конца 1990-х) по сравнению с бумерами (родившиеся со второй половины 1940-х по первую половину 1960-х). Ученые предполагают, что это связано с более ранним воздействием канцерогенов в жизни людей и с увеличением числа случаев избыточного веса и неправильного питания. Так, у миллениалов вероятность развития рака поджелудочной железы, почек или тонкого кишечника почти в три раза выше, чем у бумеров. Кроме того, вероятность рака матки у родившихся в 1990-е годы на 169% выше, чем у родившихся в 1930-е. По статистике, за последние три десятилетия уровень заболеваемости раком у лиц до 50 лет возрос на 80%. ВОЗ предупреждает, что если текущие тенденции сохранятся, к 2050 году можно ожидать роста этого показателя еще на 77%. К основным факторам риска относятся курение, алкоголь, ожирение и ухудшение экологии. Ранее врач-онколог Иван Карасев рассказал, какие участки тела необходимо ощупывать, чтобы заметить рак. Так, необходимо проверять лимфоузлы на увеличение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Миллениалы и представители поколения Х подвержены раку больше, чем бумеры. К таким выводам пришло Американское онкологическое общество в результате крупного исследования. «Мы извлекли данные для 23 654 000 пациентов с диагнозом 34 типа рака и 7 348 137 смертей от 25 видов рака за период с 1 января 2000 года по 31 декабря 2019 года. Мы обнаружили, что уровень заболеваемости увеличивался с каждой последующей когортой рождения, родившейся примерно с 1920 года для восьми из 34 видов рака», — публикует журнал The Lancet Public Health результаты исследования. Исследование показало, что риски заболевания некоторыми видами рака значительно возросли у представителей поколения X (родившиеся примерно с конца 1960-х по начало 1980-х) и миллениалов (родившиеся в период со второй половины 1980-х до конца 1990-х) по сравнению с бумерами (родившиеся со второй половины 1940-х по первую половину 1960-х). Ученые предполагают, что это связано с более ранним воздействием канцерогенов в жизни людей и с увеличением числа случаев избыточного веса и неправильного питания. Так, у миллениалов вероятность развития рака поджелудочной железы, почек или тонкого кишечника почти в три раза выше, чем у бумеров. Кроме того, вероятность рака матки у родившихся в 1990-е годы на 169% выше, чем у родившихся в 1930-е. По статистике, за последние три десятилетия уровень заболеваемости раком у лиц до 50 лет возрос на 80%. ВОЗ предупреждает, что если текущие тенденции сохранятся, к 2050 году можно ожидать роста этого показателя еще на 77%. К основным факторам риска относятся курение, алкоголь, ожирение и ухудшение экологии. Ранее врач-онколог Иван Карасев рассказал, какие участки тела необходимо ощупывать, чтобы заметить рак. Так, необходимо проверять лимфоузлы на увеличение.