В челябинском селе ураган сорвал крыши домов. Фото, видео

23 августа 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Ураган повредил постройки в селе Огневское (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В селе Огневское Каслинского района (Челябинская область) в ночь на 23 августа ураган повредил крыши, а также садовые и дворовые постройки. О том, что пострадавшим будет оказана помощь, URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района. «Сегодня ночью стихия бушевала по селу Огневскому: у нескольких домов повреждены крыши, досталось дворовым и садовым постройкам. На данный момент идет осмотр повреждений, оценивается ущерб», — сообщили URA.RU в администрации. При утрате или повреждении единственного жилья пострадавшим окажут помощь, уточнили в администрации. Ситуация находится на контроле у главы района Игоря Колышева и главы поселения Дмитрия Дорогина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Огневское Каслинского района (Челябинская область) в ночь на 23 августа ураган повредил крыши, а также садовые и дворовые постройки. О том, что пострадавшим будет оказана помощь, URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района. «Сегодня ночью стихия бушевала по селу Огневскому: у нескольких домов повреждены крыши, досталось дворовым и садовым постройкам. На данный момент идет осмотр повреждений, оценивается ущерб», — сообщили URA.RU в администрации. При утрате или повреждении единственного жилья пострадавшим окажут помощь, уточнили в администрации. Ситуация находится на контроле у главы района Игоря Колышева и главы поселения Дмитрия Дорогина.