В челябинском селе ураган сорвал крыши домов. Фото, видео

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Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, ремонт крыши, село малое песьяново, ураган, разрушения
Ураган повредил постройки в селе Огневское (архивное фото) Фото:

В селе Огневское Каслинского района (Челябинская область) в ночь на 23 августа ураган повредил крыши, а также садовые и дворовые постройки. О том, что пострадавшим будет оказана помощь, URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района.

«Сегодня ночью стихия бушевала по селу Огневскому: у нескольких домов повреждены крыши, досталось дворовым и садовым постройкам. На данный момент идет осмотр повреждений, оценивается ущерб», — сообщили URA.RU в администрации.

При утрате или повреждении единственного жилья пострадавшим окажут помощь, уточнили в администрации. Ситуация находится на контроле у главы района Игоря Колышева и главы поселения Дмитрия Дорогина.

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В селе Огневское Каслинского района (Челябинская область) в ночь на 23 августа ураган повредил крыши, а также садовые и дворовые постройки. О том, что пострадавшим будет оказана помощь, URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района. «Сегодня ночью стихия бушевала по селу Огневскому: у нескольких домов повреждены крыши, досталось дворовым и садовым постройкам. На данный момент идет осмотр повреждений, оценивается ущерб», — сообщили URA.RU в администрации. При утрате или повреждении единственного жилья пострадавшим окажут помощь, уточнили в администрации. Ситуация находится на контроле у главы района Игоря Колышева и главы поселения Дмитрия Дорогина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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