В селе Огневское Каслинского района (Челябинская область) в ночь на 23 августа ураган повредил крыши, а также садовые и дворовые постройки. О том, что пострадавшим будет оказана помощь, URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района.
«Сегодня ночью стихия бушевала по селу Огневскому: у нескольких домов повреждены крыши, досталось дворовым и садовым постройкам. На данный момент идет осмотр повреждений, оценивается ущерб», — сообщили URA.RU в администрации.
При утрате или повреждении единственного жилья пострадавшим окажут помощь, уточнили в администрации. Ситуация находится на контроле у главы района Игоря Колышева и главы поселения Дмитрия Дорогина.
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