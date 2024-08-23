Роберт Кеннеди-младший приостановил предвыборную кампанию

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший объявил о приостановке своей предвыборной кампании в президенты США. Но пока еще не прекратил участвовать.
«Хочу дать всем понять, что я не прекращаю свою предвыборную кампанию, а лишь приостанавливаю. Мое имя останется в бюллетенях в большинстве штатов», — заявил он в соцсети X (бывший Twitter). Также, обращаясь к своим сторонникам, он поддержал Дональда Трампа в президентской гонке в Соединенных штатах.
Выдвижение Роберта Кеннеди-младшего состоялось 3 января. Он собрал необходимое количество подписей в штате Юта для подачи своей кандидатуры на выборы президента США. Политик отмечал, что у Америки есть множество возможностей начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает Life. Также он выразил мнение, что США в будущем могут столкнуться с революцией, сообщает 360.ru. 20 августа стало известно, что Кеннеди-младший может снять свою кандидатуру с выборов, приводит слова Шэнэхэна «Ридус». 23 августа URA.RU сообщало о выходе Кеннеди-младшего из предвыборной гонки.
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