23 августа 2024

Пермяк Андрей Обердофер геройски погиб на СВО. Фото

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Дегустация новых блюд в ресторане SI. Екатеринбург, свеча
В Соликамске простятся с погибшим воином Фото:

В ходе спецоперации геройски погиб житель Соликамска (Пермский край) Андрей Обердофер. Об этом сообщили представители мэрии.

«Во время спецоперации на Украине при исполнении служебного долга героически погиб соликамец Андрей Викторович Обердофер. Администрация Соликамского округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — говорится в сообщении, опубликованном на странице округа в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с погибшим воином состоится 26 августа в 10 часов в ДК завода «Урал». В 11 часов будет отпевание в церкви, затем похороны, уточнили в мэрии.

Андрей Обердофер отдал жизнь за Родину
Андрей Обердофер отдал жизнь за Родину
Фото:

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В ходе спецоперации геройски погиб житель Соликамска (Пермский край) Андрей Обердофер. Об этом сообщили представители мэрии. «Во время спецоперации на Украине при исполнении служебного долга героически погиб соликамец Андрей Викторович Обердофер. Администрация Соликамского округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — говорится в сообщении, опубликованном на странице округа в соцсети «ВКонтакте». Прощание с погибшим воином состоится 26 августа в 10 часов в ДК завода «Урал». В 11 часов будет отпевание в церкви, затем похороны, уточнили в мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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