Пермяк Андрей Обердофер геройски погиб на СВО. Фото

В Соликамске простятся с погибшим воином
В ходе спецоперации геройски погиб житель Соликамска (Пермский край) Андрей Обердофер. Об этом сообщили представители мэрии.
«Во время спецоперации на Украине при исполнении служебного долга героически погиб соликамец Андрей Викторович Обердофер. Администрация Соликамского округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — говорится в сообщении, опубликованном на странице округа в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с погибшим воином состоится 26 августа в 10 часов в ДК завода «Урал». В 11 часов будет отпевание в церкви, затем похороны, уточнили в мэрии.
Андрей Обердофер отдал жизнь за Родину
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