24 августа 2024
23 августа 2024

На пермской трассе во время движения загорелся автомобиль

© Служба новостей «URA.RU»
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Веселые старты МЧС. Курган, пожарная охрана
Пожарные установили, что возгорание произошло в моторном отсеке Фото:

На трассе Красновишерск — Соликамск в Пермском крае во время движения загорелся автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

«Сообщение о возгорании автомобиля на 19 километре трассы Красновишерск — Соликамск поступило 24 августа в 13:52. К месту вызова направлялись четыре человека личного состава и одна единица техники», — сообщили в ведомстве.

Установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля во время движения. В результате происшествия пострадавших нет. Предварительная причина — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

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На трассе Красновишерск — Соликамск в Пермском крае во время движения загорелся автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. «Сообщение о возгорании автомобиля на 19 километре трассы Красновишерск — Соликамск поступило 24 августа в 13:52. К месту вызова направлялись четыре человека личного состава и одна единица техники», — сообщили в ведомстве. Установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля во время движения. В результате происшествия пострадавших нет. Предварительная причина — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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