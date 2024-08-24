На пермской трассе во время движения загорелся автомобиль

Пожарные установили, что возгорание произошло в моторном отсеке
На трассе Красновишерск — Соликамск в Пермском крае во время движения загорелся автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.
«Сообщение о возгорании автомобиля на 19 километре трассы Красновишерск — Соликамск поступило 24 августа в 13:52. К месту вызова направлялись четыре человека личного состава и одна единица техники», — сообщили в ведомстве.
Установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля во время движения. В результате происшествия пострадавших нет. Предварительная причина — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
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