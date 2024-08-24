24 августа 2024
23 августа 2024

Житель Нижневартовска сопротивлялся полицейским и попал под уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителю ХМАО грозит срок за сопротивление полиции
Жителю ХМАО грозит срок за сопротивление полиции Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина дрался и оскорблял полицейских, которые приехали по сообщению о его противоправном поведении и применении насилия. Теперь на него будет возбуждено уголовное дело, сообщили в информационном центре Следственного комитета России.

«Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил возбудить уголовное дело в связи с публикацией о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции в Нижневартовске. Мужчина оказывал сопротивление сотрудникам полиции, прибывшим по сообщению о его противоправном поведении и применении насилия», — написано в telegram-канале ведомства.

Помимо этого, в задержании нарушителя препятствовала его знакомая. Она также оскорбляла сотрудников полиции и применяла физическое воздействие.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело по этому факту. Поле установления всех обстоятельств, он должен будет предоставить доклад.

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В Нижневартовске (ХМАО) мужчина дрался и оскорблял полицейских, которые приехали по сообщению о его противоправном поведении и применении насилия. Теперь на него будет возбуждено уголовное дело, сообщили в информационном центре Следственного комитета России. «Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил возбудить уголовное дело в связи с публикацией о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции в Нижневартовске. Мужчина оказывал сопротивление сотрудникам полиции, прибывшим по сообщению о его противоправном поведении и применении насилия», — написано в telegram-канале ведомства. Помимо этого, в задержании нарушителя препятствовала его знакомая. Она также оскорбляла сотрудников полиции и применяла физическое воздействие. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело по этому факту. Поле установления всех обстоятельств, он должен будет предоставить доклад.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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