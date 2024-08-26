В Екатеринбурге перед Днем знаний взлетят цены на цветы

Продавцы цветов в Екатеринбурге ожидают повышения цен на 50% из-за новых пошлин

26 августа 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Чаще других покупают подсолнухи, хризантемы, розы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге продавцы цветов ожидают повышения цен на 30-50% перед Днем знаний, об этом URA.RU рассказали в цветочных магазинах. Рост цен связывают с повышением пошлины на срезанные цветы из недружественных стран — она повысится на 20%. «В среднем ожидаем повышения не менее 30%. Российские поставщики на все 50% могут поднять цены. Дорожает не сам цветок, а стоимость ввоза, соответственно, продавать приходится дороже», — рассказали в одном из цветочных. По словам продавцов, самой стабильной в плане цен остается голландская биржа, там, в преддверии праздников, дорожают только хризантемы. Разница, как правило, составляет несколько рублей. На оптовых цветочных базах Екатеринбурга красные розы стоят в среднем 110 рублей, белые розы 90 рублей, хризантемы — 70 рублей, подсолнухи — 150 рублей, а гладиолусы 120 рублей. С учетом ожидаемого повышения цен и наценки магазинов, эти цветы к празднику, вероятно, будут стоить выше ста рублей за один цветок. Стоимость готовых букетов начинается от 1,5 тысяч рублей и не имеет ограничений. Выбирая букет учителям на Первое сентября, родители чаще всего выбирают подсолнухи, хризантемы, розы. «Запрос на праздничные букеты обычно таков: не дороже одной тысячи рублей, все, остальное не так важно», поделились в магазине. Чтобы детям удобно и без проблем донести цветы до учителя, букеты собирают в специальные сумки с ручками, корзинки, стаканы. При этом спрос на гладиолусы вновь набирает обороты, продавцы говорят, что взрослые все чаще ностальгируют по прошлому, поэтому предпочитают именно эти цветы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге продавцы цветов ожидают повышения цен на 30-50% перед Днем знаний, об этом URA.RU рассказали в цветочных магазинах. Рост цен связывают с повышением пошлины на срезанные цветы из недружественных стран — она повысится на 20%. «В среднем ожидаем повышения не менее 30%. Российские поставщики на все 50% могут поднять цены. Дорожает не сам цветок, а стоимость ввоза, соответственно, продавать приходится дороже», — рассказали в одном из цветочных. По словам продавцов, самой стабильной в плане цен остается голландская биржа, там, в преддверии праздников, дорожают только хризантемы. Разница, как правило, составляет несколько рублей. На оптовых цветочных базах Екатеринбурга красные розы стоят в среднем 110 рублей, белые розы 90 рублей, хризантемы — 70 рублей, подсолнухи — 150 рублей, а гладиолусы 120 рублей. С учетом ожидаемого повышения цен и наценки магазинов, эти цветы к празднику, вероятно, будут стоить выше ста рублей за один цветок. Стоимость готовых букетов начинается от 1,5 тысяч рублей и не имеет ограничений. Выбирая букет учителям на Первое сентября, родители чаще всего выбирают подсолнухи, хризантемы, розы. «Запрос на праздничные букеты обычно таков: не дороже одной тысячи рублей, все, остальное не так важно», поделились в магазине. Чтобы детям удобно и без проблем донести цветы до учителя, букеты собирают в специальные сумки с ручками, корзинки, стаканы. При этом спрос на гладиолусы вновь набирает обороты, продавцы говорят, что взрослые все чаще ностальгируют по прошлому, поэтому предпочитают именно эти цветы.