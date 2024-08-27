В Екатеринбурге застройщик сносит дома за Макаровским мостом

27 августа 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Дома снесут за неделю Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге техника начала снос домов в квартале Энергостроителей — Папанина — Юмашева — Челюскинцев — набережная Рабочей Молодежи за Макаровским мостом. Под ковш уже попала двухэтажка на ул. Папанина, 26а. Аналогичная судьба ждет еще несколько домов, рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Брусника». «Демонтаж дома займет один день, уже завтра мы вывезем весь строительный мусор. Следом будут снесены дома на Папанина, 28, 30, 32 и Челюскинцев, 3а», — пояснил застройщик. Работы по сносу займут порядка недели. Отмечается, что со всеми собственникам компании удалось достигнуть соглашений — квартиры были выкуплены. По одной из квартир на ул. Папанина, 26 суд вынес решение об изъятии, так как собственница все еще не выселилась. После исполнения решения инстанции дом демонтируют. Ранее мэрия приговорила к сносу 12 домов в Цыганском поселке, в котором примет участие «Брусника». Если собственники жилья добровольно не откажутся от земли, ее изымут принудительно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге техника начала снос домов в квартале Энергостроителей — Папанина — Юмашева — Челюскинцев — набережная Рабочей Молодежи за Макаровским мостом. Под ковш уже попала двухэтажка на ул. Папанина, 26а. Аналогичная судьба ждет еще несколько домов, рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Брусника». «Демонтаж дома займет один день, уже завтра мы вывезем весь строительный мусор. Следом будут снесены дома на Папанина, 28, 30, 32 и Челюскинцев, 3а», — пояснил застройщик. Работы по сносу займут порядка недели. Отмечается, что со всеми собственникам компании удалось достигнуть соглашений — квартиры были выкуплены. По одной из квартир на ул. Папанина, 26 суд вынес решение об изъятии, так как собственница все еще не выселилась. После исполнения решения инстанции дом демонтируют. Ранее мэрия приговорила к сносу 12 домов в Цыганском поселке, в котором примет участие «Брусника». Если собственники жилья добровольно не откажутся от земли, ее изымут принудительно.