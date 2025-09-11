Богатого подростка отправят на перевоспитание к свердловской семье

Семья из Арамиля приняла участие в шоу «Чадо из Ада»
Выпуск с подростком выйдет 16 сентября
Выпуск с подростком выйдет 16 сентября

Семья из Арамиля (Свердловская область) приняла участие в популярном телешоу "Чадо из Ада". К супружеской паре на перевоспитание приедет дочь миллионеров из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Телеканала "Ю".

"У пары трое детей, и они очень хотят показать хотя бы одному мажору жизнь с другой стороны, где нет огромных сумм, брендов, вертолетов и роскошных вечеринок. Но есть то, что намного важнее и ни за какие деньги купить невозможно: семья, искренняя любовь, поддержка и внимание", — рассказали в представители телеканала, на котором выходит шоу.

«Чадо из Ада» — это телевизионный проект, посвященный перевоспитанию избалованных подростков, выросших в состоятельных семьях. Участники, привыкшие к комфорту, личному обслуживанию и дорогим вещам, в рамках выпуска вынуждены адаптироваться к условиям жизни в обычной семье и столкнуться с реалиями повседневности. Следующий выпуск должен выйти 16 сентября.

