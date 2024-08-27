Выплаты к школе получили более 10 тысяч многодетных челябинских семей

28 августа 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Выплаты к школе получают нуждающиеся многодетные семьи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области около 10 тысяч многодетных семей получили выплату на приобретение одежды для школы и спортивной формы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсоца. «Многодетные семьи Челябинской области активно готовятся к новому учебному году. Помогает им в этом выплата на приобретение одежды для школы и спортивной формы. Помощь от государства уже получили 20 875 детей из 9 939 семей», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного минсоца добавили, что ежегодная выплата введена в Год семьи по поручению губернатора Алексея Текслера и направлена на поддержку родителей в приобретении одежды для учебных занятий и спортивной формы. Каждый школьник из многодетной семьи получает для подготовке к школе десять тысяч рублей. «Получить выплату можно на каждого ребенка-школьника, не достигшего возраста 18 лет, если среднедушевой доход в многодетной семье не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе (в 2024 году — 31 128 рублей). Доход семьи учитывается за 12 месяцев, предшествующих месяцу перед месяцем обращения», — пояснили в пресс-службе минсоца. Как рассказала министр социальных отношений региона Ирина Буторина, для оформления нужен паспорт, справка из школы, удостоверение многодетной семьи и реквизиты счета, куда будут направлены деньги. Планируется организовать подачу документов через Госуслуги. Заявления принимаются до конца текущего года. О новой выплате для многодетных семей, направленной для подготовки детей к школе, сообщили в середине августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области около 10 тысяч многодетных семей получили выплату на приобретение одежды для школы и спортивной формы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсоца. «Многодетные семьи Челябинской области активно готовятся к новому учебному году. Помогает им в этом выплата на приобретение одежды для школы и спортивной формы. Помощь от государства уже получили 20 875 детей из 9 939 семей», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного минсоца добавили, что ежегодная выплата введена в Год семьи по поручению губернатора Алексея Текслера и направлена на поддержку родителей в приобретении одежды для учебных занятий и спортивной формы. Каждый школьник из многодетной семьи получает для подготовке к школе десять тысяч рублей. «Получить выплату можно на каждого ребенка-школьника, не достигшего возраста 18 лет, если среднедушевой доход в многодетной семье не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе (в 2024 году — 31 128 рублей). Доход семьи учитывается за 12 месяцев, предшествующих месяцу перед месяцем обращения», — пояснили в пресс-службе минсоца. Как рассказала министр социальных отношений региона Ирина Буторина, для оформления нужен паспорт, справка из школы, удостоверение многодетной семьи и реквизиты счета, куда будут направлены деньги. Планируется организовать подачу документов через Госуслуги. Заявления принимаются до конца текущего года. О новой выплате для многодетных семей, направленной для подготовки детей к школе, сообщили в середине августа.