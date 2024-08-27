Челябинские садоводы отдают кабачки по ценам в четыре раза меньше, чем магазины

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Челябинские садоводы продают килограмм кабачков за 30 рублей
Челябинские садоводы продают килограмм кабачков за 30 рублей Фото:

Садоводы из Челябинска продают кабачки по ценам почти в четыре раза меньше, чем установили сетевые магазины. Дачники избавляются от урожая, назначая стоимость в 30 рублей за килограмм. Цены на овощ в магазинах в среднем составляют 108 рублей.

«Продам тыкву — по 80 рублей за килограмм. Кабачки — 30 рублей», — сообщает Оксана Ф. в паблике «Фермеры Садоводы Челябинск Продукты 74» в соцсети «ВКонтакте». Разница цен у дачников и сетевых магазинов составила 3,6 раза.

Большинство садоводов продает кабачки по той же стоимости. Другие челябинцы за крупные плоды устанавливают стоимость поштучно. В среднем урожай предлагают за 40 рублей, реже стоимость доходит до 60 рублей за килограмм.

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Садоводы из Челябинска продают кабачки по ценам почти в четыре раза меньше, чем установили сетевые магазины. Дачники избавляются от урожая, назначая стоимость в 30 рублей за килограмм. Цены на овощ в магазинах в среднем составляют 108 рублей. «Продам тыкву — по 80 рублей за килограмм. Кабачки — 30 рублей», — сообщает Оксана Ф. в паблике «Фермеры Садоводы Челябинск Продукты 74» в соцсети «ВКонтакте». Разница цен у дачников и сетевых магазинов составила 3,6 раза. Большинство садоводов продает кабачки по той же стоимости. Другие челябинцы за крупные плоды устанавливают стоимость поштучно. В среднем урожай предлагают за 40 рублей, реже стоимость доходит до 60 рублей за килограмм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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