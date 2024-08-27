Диетолог назвала фрукт, помогающий похудеть без чувства голода

Яблоки могут стать эффективным средством для снижения веса благодаря своему низкому калорийному содержанию и наличию пектина, который способствует быстрому насыщению. Об этом заявила врач-диетолог Лидия Румянцева.
«В одном плоде около 70 килокалорий, что довольно мало. Но благодаря содержанию в нем пектина яблоко может обмануть организм — заставить его быстрее ощутить сытость. Дело в том, что это вещество обволакивает желудок, что подавляет чувство голода. К тому же ускоряется обмен веществ,» — рассказала Румянцева изданию «Вечерняя Москва». По ее мнению, яблоки могут помочь тем, кто стремится к быстрой потере веса.
Диетолог также отмечает, что для достижения быстрых результатов можно провести разгрузочные дни на яблоках, которые помогут очистить организм и сделать его более стройным. На такой день рекомендуется употреблять до 1,5 килограмма яблок и пить не менее двух литров воды. Важно помнить, что подобные меры не должны быть длительными, чтобы избежать стресса для организма.
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