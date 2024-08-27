27 августа 2024

Диетолог назвала фрукт, помогающий похудеть без чувства голода

Диетолог Румянцева: яблоко содержит мало калорий и заставляет ощутить сытость
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению диетолога, яблоки могут помочь быстро сбросить вес
По мнению диетолога, яблоки могут помочь быстро сбросить вес Фото:

Яблоки могут стать эффективным средством для снижения веса благодаря своему низкому калорийному содержанию и наличию пектина, который способствует быстрому насыщению. Об этом заявила врач-диетолог Лидия Румянцева.

«В одном плоде около 70 килокалорий, что довольно мало. Но благодаря содержанию в нем пектина яблоко может обмануть организм — заставить его быстрее ощутить сытость. Дело в том, что это вещество обволакивает желудок, что подавляет чувство голода. К тому же ускоряется обмен веществ,» — рассказала Румянцева изданию «Вечерняя Москва». По ее мнению, яблоки могут помочь тем, кто стремится к быстрой потере веса.

Диетолог также отмечает, что для достижения быстрых результатов можно провести разгрузочные дни на яблоках, которые помогут очистить организм и сделать его более стройным. На такой день рекомендуется употреблять до 1,5 килограмма яблок и пить не менее двух литров воды. Важно помнить, что подобные меры не должны быть длительными, чтобы избежать стресса для организма.

Ранее URA.RU писало о рекомендованных россиянам диетах вне зависимости от места жительства. Специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян отмечал, что в них должны восполняться полиненасыщенные жирные кислоты, и определенные виды масел. Также необходимо принимать больше витаминов, которые содержатся во фруктах.

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Яблоки могут стать эффективным средством для снижения веса благодаря своему низкому калорийному содержанию и наличию пектина, который способствует быстрому насыщению. Об этом заявила врач-диетолог Лидия Румянцева. «В одном плоде около 70 килокалорий, что довольно мало. Но благодаря содержанию в нем пектина яблоко может обмануть организм — заставить его быстрее ощутить сытость. Дело в том, что это вещество обволакивает желудок, что подавляет чувство голода. К тому же ускоряется обмен веществ,» — рассказала Румянцева изданию «Вечерняя Москва». По ее мнению, яблоки могут помочь тем, кто стремится к быстрой потере веса. Диетолог также отмечает, что для достижения быстрых результатов можно провести разгрузочные дни на яблоках, которые помогут очистить организм и сделать его более стройным. На такой день рекомендуется употреблять до 1,5 килограмма яблок и пить не менее двух литров воды. Важно помнить, что подобные меры не должны быть длительными, чтобы избежать стресса для организма. Ранее URA.RU писало о рекомендованных россиянам диетах вне зависимости от места жительства. Специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян отмечал, что в них должны восполняться полиненасыщенные жирные кислоты, и определенные виды масел. Также необходимо принимать больше витаминов, которые содержатся во фруктах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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