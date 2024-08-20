20 августа 2024

Россиянам рекомендовали диету вне зависимости от места жительства

Диетолог Тутельян: пища должна восполнять затрачиваемое количество энергии
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоит составлять рацион в зависимости от затраченной энергии Фото:

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян посоветовал россиянам соблюдать два основных принципа здорового питания. Способ поможет как жителям северных, так и жителям южных регионов.

«Главная задача, живешь ли ты на севере или на юге, — получить с пищей необходимое количество энергии, столько, сколько ты тратишь, ни больше, ни меньше. И второе — получить все необходимые пищевые вещества и биологически активные соединения, их порядка двухсот. Мы недополучаем целый ряд полезных веществ», — рассказал Тутельян в интервью радио Sputnik.

Эксперт отмечает, что для восполнения дефицита полезных веществ в организме стоит добавлять нужные элементы. Это и полиненасыщенные жирные кислоты, и определенные виды масел. Также необходимо принимать больше витаминов, которые содержатся во фруктах.

Ученый также высказывается о биологически активных добавках. По его словам, они могут быть применены для получения недостающих полезных веществ, которых не хватает в стандартном рационе питания. Это позволит обеспечить нормальную жизнедеятельность, считает Тутельян.

Ранее URA.RU рассказало о напитке, помогающем сбросить лишний вес. Для этого нужно развести семена чиа и куркуму в воде. Продукт не только способствует потере массы тела, но и снижает уровень развития рака, а также улучшает контроль уровня инсулина в крови.

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Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян посоветовал россиянам соблюдать два основных принципа здорового питания. Способ поможет как жителям северных, так и жителям южных регионов. «Главная задача, живешь ли ты на севере или на юге, — получить с пищей необходимое количество энергии, столько, сколько ты тратишь, ни больше, ни меньше. И второе — получить все необходимые пищевые вещества и биологически активные соединения, их порядка двухсот. Мы недополучаем целый ряд полезных веществ», — рассказал Тутельян в интервью радио Sputnik. Эксперт отмечает, что для восполнения дефицита полезных веществ в организме стоит добавлять нужные элементы. Это и полиненасыщенные жирные кислоты, и определенные виды масел. Также необходимо принимать больше витаминов, которые содержатся во фруктах. Ученый также высказывается о биологически активных добавках. По его словам, они могут быть применены для получения недостающих полезных веществ, которых не хватает в стандартном рационе питания. Это позволит обеспечить нормальную жизнедеятельность, считает Тутельян. Ранее URA.RU рассказало о напитке, помогающем сбросить лишний вес. Для этого нужно развести семена чиа и куркуму в воде. Продукт не только способствует потере массы тела, но и снижает уровень развития рака, а также улучшает контроль уровня инсулина в крови.
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