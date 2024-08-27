Чиновники ХМАО не будут отказываться от Telegram из-за ареста Дурова

Из-за ареста основателя VK и Telegram Павла Дурова, россияне начали переживать за сохранность личных переписок. Несмотря на это, власти ХМАО не намерены ограничивать чиновников в использовании мессенджера, так как все их переписки — общеизвестная информация. Об этом заявил глава департамента информационных технологий региона Павел Ципорин.
«Переписки, которые есть у чиновников в Telegram — это вполне открытая информация, поэтому даже если спецслужбы завладеют ей, они ничего такого не увидят. Поэтому не вижу ничего критичного», — сказал Ципорин NEFT.
Telegram-каналы чиновникам также останутся доступны, так как они тоже являются официальным источником, в котором публикуется только открытая информация. Тем, кто особо боится за сохранность личных данных, Ципорин рекомендует переходить на VK.
Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле Бурже из-за отсутствия модерации в мессенджере и за отказ сотрудничать с полицией. По мнению французских властей, это делает предпринимателя соучастником «наркотрафика, педофильских преступлений и мошенничества». Сам же Дуров рассказал, что у него должен был состояться ужин с президентом Франции Эммануэлем Макроном в день задержания.
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