27 августа 2024

Чиновники ХМАО не будут отказываться от Telegram из-за ареста Дурова

© Служба новостей «URA.RU»
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Все переписки чиновников ХМАО в Telegram – общеизвестная информация
Все переписки чиновников ХМАО в Telegram – общеизвестная информация Фото:

Из-за ареста основателя VK и Telegram Павла Дурова, россияне начали переживать за сохранность личных переписок. Несмотря на это, власти ХМАО не намерены ограничивать чиновников в использовании мессенджера, так как все их переписки — общеизвестная информация. Об этом заявил глава департамента информационных технологий региона Павел Ципорин.

«Переписки, которые есть у чиновников в Telegram — это вполне открытая информация, поэтому даже если спецслужбы завладеют ей, они ничего такого не увидят. Поэтому не вижу ничего критичного», — сказал Ципорин NEFT.

Telegram-каналы чиновникам также останутся доступны, так как они тоже являются официальным источником, в котором публикуется только открытая информация. Тем, кто особо боится за сохранность личных данных, Ципорин рекомендует переходить на VK.

Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле Бурже из-за отсутствия модерации в мессенджере и за отказ сотрудничать с полицией. По мнению французских властей, это делает предпринимателя соучастником «наркотрафика, педофильских преступлений и мошенничества». Сам же Дуров рассказал, что у него должен был состояться ужин с президентом Франции Эммануэлем Макроном в день задержания.

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Из-за ареста основателя VK и Telegram Павла Дурова, россияне начали переживать за сохранность личных переписок. Несмотря на это, власти ХМАО не намерены ограничивать чиновников в использовании мессенджера, так как все их переписки — общеизвестная информация. Об этом заявил глава департамента информационных технологий региона Павел Ципорин. «Переписки, которые есть у чиновников в Telegram — это вполне открытая информация, поэтому даже если спецслужбы завладеют ей, они ничего такого не увидят. Поэтому не вижу ничего критичного», — сказал Ципорин NEFT. Telegram-каналы чиновникам также останутся доступны, так как они тоже являются официальным источником, в котором публикуется только открытая информация. Тем, кто особо боится за сохранность личных данных, Ципорин рекомендует переходить на VK. Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле Бурже из-за отсутствия модерации в мессенджере и за отказ сотрудничать с полицией. По мнению французских властей, это делает предпринимателя соучастником «наркотрафика, педофильских преступлений и мошенничества». Сам же Дуров рассказал, что у него должен был состояться ужин с президентом Франции Эммануэлем Макроном в день задержания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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