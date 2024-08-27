27 августа 2024

Пермский ТРК договорился с Burger King о новом ресторане

В Перми откроется новый ресторан Burger King
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие заведения запланировано на осень
Открытие заведения запланировано на осень Фото:

В Перми откроется новый ресторан быстрого питания Burger King. Об этом сообщается в telegram-канале ТРК «СемьЯ».

«ТРК „СемьЯ“ и сеть Burger King заключили договор об открытии нового ресторана быстрого питания. Он разместится на третьем этаже ТРК — на площадке, которую ранее занимала игровая зона. Открытие ресторана планируется в ноябре», — говорится в посте.

Сейчас в Перми работают шесть ресторанов Burger King. Одно заведение сети открыто в Березниках.

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В Перми откроется новый ресторан быстрого питания Burger King. Об этом сообщается в telegram-канале ТРК «СемьЯ». «ТРК „СемьЯ“ и сеть Burger King заключили договор об открытии нового ресторана быстрого питания. Он разместится на третьем этаже ТРК — на площадке, которую ранее занимала игровая зона. Открытие ресторана планируется в ноябре», — говорится в посте. Сейчас в Перми работают шесть ресторанов Burger King. Одно заведение сети открыто в Березниках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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