Пермский ТРК договорился с Burger King о новом ресторане

Открытие заведения запланировано на осень
В Перми откроется новый ресторан быстрого питания Burger King. Об этом сообщается в telegram-канале ТРК «СемьЯ».
«ТРК „СемьЯ“ и сеть Burger King заключили договор об открытии нового ресторана быстрого питания. Он разместится на третьем этаже ТРК — на площадке, которую ранее занимала игровая зона. Открытие ресторана планируется в ноябре», — говорится в посте.
Сейчас в Перми работают шесть ресторанов Burger King. Одно заведение сети открыто в Березниках.
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