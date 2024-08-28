Российские бойцы поразили танк ВСУ под Курском с помощью дрона
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
В Курской области российские силы уничтожили украинский танк. Об этом сообщает ТАСС.
«ВС РФ уничтожили FPV-дроном танк ВСУ в Курской области», — написали в telegram-канале агентства. Также российские военные сорвали украинскую ротацию под Курском, поразив три автомобиля и около 20 солдат ВСУ.
Ранее в Сумской области ВКС России уничтожили ангар с американской HIMARS ВСУ. Помимо этого, были поражены шесть боекомплектов реактивных снарядов, транспортно-заряжающая машина и автомобиль сопровождения, пишет RT.
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