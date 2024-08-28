ВС РФ уничтожили танк ВСУ в Курской области. Видео

Российские солдаты уничтожили танк ВСУ FPV-дроном в Курской области
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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Российские бойцы поразили танк ВСУ под Курском с помощью дрона Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области российские силы уничтожили украинский танк. Об этом сообщает ТАСС.

«ВС РФ уничтожили FPV-дроном танк ВСУ в Курской области», — написали в telegram-канале агентства. Также российские военные сорвали украинскую ротацию под Курском, поразив три автомобиля и около 20 солдат ВСУ.

Ранее в Сумской области ВКС России уничтожили ангар с американской HIMARS ВСУ. Помимо этого, были поражены шесть боекомплектов реактивных снарядов, транспортно-заряжающая машина и автомобиль сопровождения, пишет RT.

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В Курской области российские силы уничтожили украинский танк. Об этом сообщает ТАСС. «ВС РФ уничтожили FPV-дроном танк ВСУ в Курской области», — написали в telegram-канале агентства. Также российские военные сорвали украинскую ротацию под Курском, поразив три автомобиля и около 20 солдат ВСУ. Ранее в Сумской области ВКС России уничтожили ангар с американской HIMARS ВСУ. Помимо этого, были поражены шесть боекомплектов реактивных снарядов, транспортно-заряжающая машина и автомобиль сопровождения, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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