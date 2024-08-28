Армия и оружие ВС РФ уничтожили танк ВСУ в Курской области. Видео Российские солдаты уничтожили танк ВСУ FPV-дроном в Курской области 28 августа 2024 в 16:33 Размер текста - 17 + Российские бойцы поразили танк ВСУ под Курском с помощью дрона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области российские силы уничтожили украинский танк. Об этом сообщает ТАСС. «ВС РФ уничтожили FPV-дроном танк ВСУ в Курской области», — написали в telegram-канале агентства. Также российские военные сорвали украинскую ротацию под Курском, поразив три автомобиля и около 20 солдат ВСУ. Ранее в Сумской области ВКС России уничтожили ангар с американской HIMARS ВСУ. Помимо этого, были поражены шесть боекомплектов реактивных снарядов, транспортно-заряжающая машина и автомобиль сопровождения, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Курской области российские силы уничтожили украинский танк. Об этом сообщает ТАСС. «ВС РФ уничтожили FPV-дроном танк ВСУ в Курской области», — написали в telegram-канале агентства. Также российские военные сорвали украинскую ротацию под Курском, поразив три автомобиля и около 20 солдат ВСУ. Ранее в Сумской области ВКС России уничтожили ангар с американской HIMARS ВСУ. Помимо этого, были поражены шесть боекомплектов реактивных снарядов, транспортно-заряжающая машина и автомобиль сопровождения, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям