Куйвашев наградил своего зама и одного министра после похвалы от Чернышенко

Свердловский губернатор Куйвашев похвалил подчиненных за работу
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Куйвашев.Выставка Россия на ВДНХ. Москва, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев оценил работу Дмитрия Ионина по цифровизации региона Фото:

Губернатор Евгений Куйвашев отметил работу своего заместителя Дмитрия Ионина, отвечающего за цифровизацию, и профильного министра Михаила Пономарькова. Как стало известно URA.RU — с формулировкой «за большой вклад в развитие сферы связи и телекоммуникаций на территории Свердловской области».

Награда подчиненных — реакция Куйвашева на итоги апрельского совещания под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Он распорядился поощрить «цифровые» команды регионов с наилучшей динамикой роста в части перехода на новые форматы работы.

Статус продвинутого «цифрового» региона Свердловской области предстоит доказать этой осенью. 26—28 октября пройдет второй IT-конгресс «Форум будущего», который в этом году областные власти договорились с федеральным Минцифры объединить с ежегодным чемпионатом Битва роботов, традиционно вызывающим интерес у топов отрасли телекоммуникаций.

О врученном благодарственном письме губернатора Дмитрий Ионин рассказал в своих соцсетях
О врученном благодарственном письме губернатора Дмитрий Ионин рассказал в своих соцсетях
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Губернатор Евгений Куйвашев отметил работу своего заместителя Дмитрия Ионина, отвечающего за цифровизацию, и профильного министра Михаила Пономарькова. Как стало известно URA.RU — с формулировкой «за большой вклад в развитие сферы связи и телекоммуникаций на территории Свердловской области». Награда подчиненных — реакция Куйвашева на итоги апрельского совещания под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Он распорядился поощрить «цифровые» команды регионов с наилучшей динамикой роста в части перехода на новые форматы работы. Статус продвинутого «цифрового» региона Свердловской области предстоит доказать этой осенью. 26—28 октября пройдет второй IT-конгресс «Форум будущего», который в этом году областные власти договорились с федеральным Минцифры объединить с ежегодным чемпионатом Битва роботов, традиционно вызывающим интерес у топов отрасли телекоммуникаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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