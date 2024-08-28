Куйвашев наградил своего зама и одного министра после похвалы от Чернышенко

Губернатор Евгений Куйвашев отметил работу своего заместителя Дмитрия Ионина, отвечающего за цифровизацию, и профильного министра Михаила Пономарькова. Как стало известно URA.RU — с формулировкой «за большой вклад в развитие сферы связи и телекоммуникаций на территории Свердловской области».
Награда подчиненных — реакция Куйвашева на итоги апрельского совещания под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Он распорядился поощрить «цифровые» команды регионов с наилучшей динамикой роста в части перехода на новые форматы работы.
Статус продвинутого «цифрового» региона Свердловской области предстоит доказать этой осенью. 26—28 октября пройдет второй IT-конгресс «Форум будущего», который в этом году областные власти договорились с федеральным Минцифры объединить с ежегодным чемпионатом Битва роботов, традиционно вызывающим интерес у топов отрасли телекоммуникаций.
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