28 августа 2024

В Москве неизвестные пытались ослепить пилотов летевшего из Перми самолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Пилоты благополучно посадили лайнер
Пилоты благополучно посадили лайнер Фото:

Пилоты авиакомпании «Победа» сообщили, что их пытались ослепить лазером в небе недалеко от Москвы. Борт летел из Перми и благополучно приземлился в Шереметьево.

«При выполнении полета на высоте 7500 ft, в 70 км севернее Москвы командир воздушного судна доложил об освещении лазером зеленого цвета. На безопасность полета не повлияло. Командир решил следовать на аэродром назначения», — сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

Подобные ситуации случаются не только в Москве. Ранее URA.RU рассказывало об ослепляющих лазерах и в небе над Пермью. 

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Пилоты авиакомпании «Победа» сообщили, что их пытались ослепить лазером в небе недалеко от Москвы. Борт летел из Перми и благополучно приземлился в Шереметьево. «При выполнении полета на высоте 7500 ft, в 70 км севернее Москвы командир воздушного судна доложил об освещении лазером зеленого цвета. На безопасность полета не повлияло. Командир решил следовать на аэродром назначения», — сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Подобные ситуации случаются не только в Москве. Ранее URA.RU рассказывало об ослепляющих лазерах и в небе над Пермью. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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