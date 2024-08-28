В Москве неизвестные пытались ослепить пилотов летевшего из Перми самолета

Пилоты благополучно посадили лайнер
Пилоты авиакомпании «Победа» сообщили, что их пытались ослепить лазером в небе недалеко от Москвы. Борт летел из Перми и благополучно приземлился в Шереметьево.
«При выполнении полета на высоте 7500 ft, в 70 км севернее Москвы командир воздушного судна доложил об освещении лазером зеленого цвета. На безопасность полета не повлияло. Командир решил следовать на аэродром назначения», — сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
Подобные ситуации случаются не только в Москве. Ранее URA.RU рассказывало об ослепляющих лазерах и в небе над Пермью.
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