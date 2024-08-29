В Екатеринбурге ищут пенсионеров на зарплату в 116 тысяч рублей

30 августа 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Работодатели готовы брать пенсионеров, потому что они привносят стабильность в команду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге работодатели предлагают специалистам пенсионного возраста зарплаты на 23% выше, чем годом ранее. На самую высокую оплату труда — в 116 тысяч рублей — возрастные кандидаты могут рассчитывать в сфере ремонта и отделки помещений при полном рабочем дне, поделились с URA.RU эксперты «Авито Работы». «Топ-3 сфер с наиболее высокими средними предлагаемыми зарплатами для пенсионеров летом 2024 года в Екатеринбурге — это ремонта и отделки помещений (116 270 рублей), доставка, грузоперевозки и логистика (101 999 рублей), строительство (83 599 рублей)», — рассказали в пресс-службе. Также востребованы специалисты пенсионного возраста в сфере розничной и оптовой торговли, общественного питания, производства и сельского хозяйства. Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов объяснил, в связи с чем работодатели перестали бояться нанимать пенсионеров.«В условиях дефицита кадров работодатели продолжают активно расширять границы найма, обращая внимание на опыт и навыки старшего поколения. Они понимают, что зрелые сотрудники могут привнести ценность и стабильность в команду, а также обучить начинающих специалистов. Таким образом компании не только обеспечивают себе необходимый трудовой ресурс, но и открывают новые возможности для тех, кто готов продолжать работать», — пояснил Губанов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге работодатели предлагают специалистам пенсионного возраста зарплаты на 23% выше, чем годом ранее. На самую высокую оплату труда — в 116 тысяч рублей — возрастные кандидаты могут рассчитывать в сфере ремонта и отделки помещений при полном рабочем дне, поделились с URA.RU эксперты «Авито Работы». «Топ-3 сфер с наиболее высокими средними предлагаемыми зарплатами для пенсионеров летом 2024 года в Екатеринбурге — это ремонта и отделки помещений (116 270 рублей), доставка, грузоперевозки и логистика (101 999 рублей), строительство (83 599 рублей)», — рассказали в пресс-службе. Также востребованы специалисты пенсионного возраста в сфере розничной и оптовой торговли, общественного питания, производства и сельского хозяйства. Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов объяснил, в связи с чем работодатели перестали бояться нанимать пенсионеров.«В условиях дефицита кадров работодатели продолжают активно расширять границы найма, обращая внимание на опыт и навыки старшего поколения. Они понимают, что зрелые сотрудники могут привнести ценность и стабильность в команду, а также обучить начинающих специалистов. Таким образом компании не только обеспечивают себе необходимый трудовой ресурс, но и открывают новые возможности для тех, кто готов продолжать работать», — пояснил Губанов.