На Украине заявили о трех случаях, когда ПВО сбивала свои же самолеты

Безуглая обвинила командование ВВС Украины в замалчивании правды о сбитом F-16

30 августа 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

Системы ПВО Украины трижды по ошибке сбивали свои же самолеты, заявила Безуглая Фото: Сергей Русанов © URA.RU Украинские системы ПВО уже трижды по ошибке сбивали свои же ракеты. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Она отметила, что случай с истребителем F-16 уже не первый, предыдущие были списаны командованием ВСУ на российские силы. «Это уже по меньшей мере третий случай, когда наш самолет с пилотом был сбит собственной ПВО. Два предыдущих инцидента, не касавшихся F-16, официально списали на россиян», — заявила депутат в своем telegram-канале. Безуглая обратилась к командующему ВС НАТО на Украине Николаю Олещуку с вопросом о попытке замалчивания правды о сбитом F-16. Она отметила, что если бы не иностранные источники, которые оперативно отреагировали на инцидент, украинская сторона бы снова попыталась скрыть информацию. Народный депутат Верховной Рады заявила, что подобные случаи говорят лишь об отсутствие объективного расследования в ВСУ. Безуглая также поделилась мнением, что аналогичная ситуация сейчас происходит и в сухопутных войсках, в которых также царит культура лжи, что, в свою очередь, может привести лишь к поражению Украины. Вокруг сбитого американского истребителя F-16 разгорелся скандал. Экс-представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат потребовал наказать Безуглую. По ее словам, воздушное судно было сбито ракетой украинского комплекса Patriot из-за дискоординации между подразделениями ВСУ. Однако военное руководство страны возлагает всю вину на погибшего пилота, утверждая, что он не справился с управлением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские системы ПВО уже трижды по ошибке сбивали свои же ракеты. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Она отметила, что случай с истребителем F-16 уже не первый, предыдущие были списаны командованием ВСУ на российские силы. «Это уже по меньшей мере третий случай, когда наш самолет с пилотом был сбит собственной ПВО. Два предыдущих инцидента, не касавшихся F-16, официально списали на россиян», — заявила депутат в своем telegram-канале. Безуглая обратилась к командующему ВС НАТО на Украине Николаю Олещуку с вопросом о попытке замалчивания правды о сбитом F-16. Она отметила, что если бы не иностранные источники, которые оперативно отреагировали на инцидент, украинская сторона бы снова попыталась скрыть информацию. Народный депутат Верховной Рады заявила, что подобные случаи говорят лишь об отсутствие объективного расследования в ВСУ. Безуглая также поделилась мнением, что аналогичная ситуация сейчас происходит и в сухопутных войсках, в которых также царит культура лжи, что, в свою очередь, может привести лишь к поражению Украины. Вокруг сбитого американского истребителя F-16 разгорелся скандал. Экс-представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат потребовал наказать Безуглую. По ее словам, воздушное судно было сбито ракетой украинского комплекса Patriot из-за дискоординации между подразделениями ВСУ. Однако военное руководство страны возлагает всю вину на погибшего пилота, утверждая, что он не справился с управлением.