В ХМАО придут первые заморозки

В некоторых районах ХМАО ночью на выходных похолодает до -2 градусов. Также в последний день лета в округе ожидаются дожди.
«Переменная облачность. Ночью: местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура 3, 8 градусов, в отдельных районах до -2. Днем: местами умеренный дождь, по западным районам округа преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура 11, 16 градусов», — следует из прогноза на 31 августа, опубликованном на сайте ханты-мансийского центра по гидрометеорологии.
По данным портала, 1 и 2 сентября, когда пройдут школьные линейки, температура воздуха составит от 11 до 17 градусов тепла. Однако ночью столбики термометров вновь опустятся до -2 градусов.
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