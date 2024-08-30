В ХМАО придут первые заморозки

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В ХМАО на выходных похолодает до -2 градусов
В ХМАО на выходных похолодает до -2 градусов Фото:

В некоторых районах ХМАО ночью на выходных похолодает до -2 градусов. Также в последний день лета в округе ожидаются дожди.

«Переменная облачность. Ночью: местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура 3, 8 градусов, в отдельных районах до -2. Днем: местами умеренный дождь, по западным районам округа преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура 11, 16 градусов», — следует из прогноза на 31 августа, опубликованном на сайте ханты-мансийского центра по гидрометеорологии.

По данным портала, 1 и 2 сентября, когда пройдут школьные линейки, температура воздуха составит от 11 до 17 градусов тепла. Однако ночью столбики термометров вновь опустятся до -2 градусов.

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В некоторых районах ХМАО ночью на выходных похолодает до -2 градусов. Также в последний день лета в округе ожидаются дожди. «Переменная облачность. Ночью: местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура 3, 8 градусов, в отдельных районах до -2. Днем: местами умеренный дождь, по западным районам округа преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура 11, 16 градусов», — следует из прогноза на 31 августа, опубликованном на сайте ханты-мансийского центра по гидрометеорологии. По данным портала, 1 и 2 сентября, когда пройдут школьные линейки, температура воздуха составит от 11 до 17 градусов тепла. Однако ночью столбики термометров вновь опустятся до -2 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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