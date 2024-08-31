В Турции назвали главных виновников в подрыве «Северных потоков»

Aydnlk: США, Украина, Польша и Германия причастны к подрыву «Северных потоков»
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Диверсия на "Северных потоках" произошла с вмешательством США
Диверсия на "Северных потоках" произошла с вмешательством США Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» были результатом сотрудничества между США, Украиной, Польшей и Германией. Об этом сообщает турецкое издание Aydinlik.

«Все серьезные исследовательские институты и СМИ приходят к выводу, что диверсия с целью нейтрализации „Северного потока“ не может произойти без вмешательства могущественных государств», — говорится в тексте издания. Газета также отмечает, что все факты указывают на причастность США, Украины, Польши и Германии к подрыву.

Соединенные Штаты Америки изначально выступали против создания газопроводов, предназначенных для транспортировки российского газа, и предлагали в качестве альтернативы свой сланцевый газ, который обходится дороже. По мнению авторов, последствия взрывов и последующие санкции похожи на случай, когда в зимой из-за холодов Германия и Запад были вынуждены покупать российский газ у других стран по высоким ценам, их действия ускоряют распад Запада и способствует подъему Евразии.

Ранее сообщалось, что Польша не отреагировала на просьбу Германии выдать подозреваемого в деле о подрыве «Северных потоков». По сообщениям WSJ, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный проигнорировал указания США о необходимости отменить приказ о нанесении ударов по газопроводам «Северный поток-1» и «Северный поток-2» и продолжил действовать в этом направлении.

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Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» были результатом сотрудничества между США, Украиной, Польшей и Германией. Об этом сообщает турецкое издание Aydinlik. «Все серьезные исследовательские институты и СМИ приходят к выводу, что диверсия с целью нейтрализации „Северного потока“ не может произойти без вмешательства могущественных государств», — говорится в тексте издания. Газета также отмечает, что все факты указывают на причастность США, Украины, Польши и Германии к подрыву. Соединенные Штаты Америки изначально выступали против создания газопроводов, предназначенных для транспортировки российского газа, и предлагали в качестве альтернативы свой сланцевый газ, который обходится дороже. По мнению авторов, последствия взрывов и последующие санкции похожи на случай, когда в зимой из-за холодов Германия и Запад были вынуждены покупать российский газ у других стран по высоким ценам, их действия ускоряют распад Запада и способствует подъему Евразии. Ранее сообщалось, что Польша не отреагировала на просьбу Германии выдать подозреваемого в деле о подрыве «Северных потоков». По сообщениям WSJ, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный проигнорировал указания США о необходимости отменить приказ о нанесении ударов по газопроводам «Северный поток-1» и «Северный поток-2» и продолжил действовать в этом направлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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