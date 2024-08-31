Екатеринбург вошел в топ городов с наибольшими зарплатами инженерам-геодезистам

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Объезд Александра Высокинского по Орджоникидзевскому району. Екатеринбург, строительная площадка, инженер, геодезист, теодолит, стройка
Для получения высокого уровня дохода необходимо иметь не менее трех лет опыта работы Фото:

Екатеринбург вошел в тройку российских городов, где инженеры-геодезисты могут претендовать на самые высокие зарплаты в отрасли гражданского строительства. Так, зарплатный максимум в уральской столице может достигать 190 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

«Зарплатный максимум инженера-геодезиста в сфере гражданского строительства в Москве достигает 250 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 200 тыс. руб., в Екатеринбурге — 190 тыс. руб. Такая зарплата предполагает наличие у кандидата стажа работы от 3 лет, отличных навыков работы с фотограмметрическим ПО, опыта работы на крупных строительных объектах», — рассказали в пресс-службе.

URA.RU ранее сообщало, что россияне склонны переезжать в Екатеринбург из-за хороших рабочих предложений. Столица Урала заняла шестое место среди предпочтительных городов для переезда, особенно среди специалистов в области рекламы и маркетинга.

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Екатеринбург вошел в тройку российских городов, где инженеры-геодезисты могут претендовать на самые высокие зарплаты в отрасли гражданского строительства. Так, зарплатный максимум в уральской столице может достигать 190 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob. «Зарплатный максимум инженера-геодезиста в сфере гражданского строительства в Москве достигает 250 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 200 тыс. руб., в Екатеринбурге — 190 тыс. руб. Такая зарплата предполагает наличие у кандидата стажа работы от 3 лет, отличных навыков работы с фотограмметрическим ПО, опыта работы на крупных строительных объектах», — рассказали в пресс-службе. URA.RU ранее сообщало, что россияне склонны переезжать в Екатеринбург из-за хороших рабочих предложений. Столица Урала заняла шестое место среди предпочтительных городов для переезда, особенно среди специалистов в области рекламы и маркетинга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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