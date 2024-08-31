Екатеринбург вошел в топ городов с наибольшими зарплатами инженерам-геодезистам

Екатеринбург вошел в тройку российских городов, где инженеры-геодезисты могут претендовать на самые высокие зарплаты в отрасли гражданского строительства. Так, зарплатный максимум в уральской столице может достигать 190 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.
«Зарплатный максимум инженера-геодезиста в сфере гражданского строительства в Москве достигает 250 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 200 тыс. руб., в Екатеринбурге — 190 тыс. руб. Такая зарплата предполагает наличие у кандидата стажа работы от 3 лет, отличных навыков работы с фотограмметрическим ПО, опыта работы на крупных строительных объектах», — рассказали в пресс-службе.
URA.RU ранее сообщало, что россияне склонны переезжать в Екатеринбург из-за хороших рабочих предложений. Столица Урала заняла шестое место среди предпочтительных городов для переезда, особенно среди специалистов в области рекламы и маркетинга.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!