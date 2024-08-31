В парке «Зеленая роща» 31 августа Всемирный день бокса отметили уникальной зарядкой с участием известных боксеров и бойцов смешанных единоборств. Организатором выступила Свердловская областная Федерация бокса, Академия Единоборств РМК, а также СК «fortis development».
«Мероприятие прошло в честь Всемирного дня бокса. Среди звездных спортсменов были боец смешанных единоборств Петр Ян, призер чемпионата мира по боксу Ирина Серебреникова-Потеева и другие», — рассказали в пресс-службе Свердловской областной федерации бокса.
Организаторы отметили, что зарядка привлекла множество любителей спорта. Участники не только получили возможность позаниматься вместе с чемпионами, но и испытали свою силу на силомере, приняли участие в спортивных конкурсах и выиграли призы.
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