Развлечения Спорт В Екатеринбурге прошла боксерская зарядка с участием чемпионов мира. Фото 01 сентября 2024 в 16:30 Размер текста - 17 + Мероприятие прошло в честь Всемирного дня бокса Фото: Свердловская областная Федерация Бокса В парке «Зеленая роща» 31 августа Всемирный день бокса отметили уникальной зарядкой с участием известных боксеров и бойцов смешанных единоборств. Организатором выступила Свердловская областная Федерация бокса, Академия Единоборств РМК, а также СК «fortis development». «Мероприятие прошло в честь Всемирного дня бокса. Среди звездных спортсменов были боец смешанных единоборств Петр Ян, призер чемпионата мира по боксу Ирина Серебреникова-Потеева и другие», — рассказали в пресс-службе Свердловской областной федерации бокса. Организаторы отметили, что зарядка привлекла множество любителей спорта. Участники не только получили возможность позаниматься вместе с чемпионами, но и испытали свою силу на силомере, приняли участие в спортивных конкурсах и выиграли призы. Фото: Свердловская областная Федерация Бокса Фото: Свердловская областная Федерация Бокса Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В парке «Зеленая роща» 31 августа Всемирный день бокса отметили уникальной зарядкой с участием известных боксеров и бойцов смешанных единоборств. Организатором выступила Свердловская областная Федерация бокса, Академия Единоборств РМК, а также СК «fortis development». «Мероприятие прошло в честь Всемирного дня бокса. Среди звездных спортсменов были боец смешанных единоборств Петр Ян, призер чемпионата мира по боксу Ирина Серебреникова-Потеева и другие», — рассказали в пресс-службе Свердловской областной федерации бокса. Организаторы отметили, что зарядка привлекла множество любителей спорта. Участники не только получили возможность позаниматься вместе с чемпионами, но и испытали свою силу на силомере, приняли участие в спортивных конкурсах и выиграли призы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям