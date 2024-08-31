31 августа 2024

В Екатеринбурге прошла боксерская зарядка с участием чемпионов мира. Фото

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Мероприятие прошло в честь Всемирного дня бокса
Мероприятие прошло в честь Всемирного дня бокса Фото:

В парке «Зеленая роща» 31 августа Всемирный день бокса отметили уникальной зарядкой с участием известных боксеров и бойцов смешанных единоборств. Организатором выступила Свердловская областная Федерация бокса, Академия Единоборств РМК, а также СК «fortis development».

«Мероприятие прошло в честь Всемирного дня бокса. Среди звездных спортсменов были боец смешанных единоборств Петр Ян, призер чемпионата мира по боксу Ирина Серебреникова-Потеева и другие», — рассказали в пресс-службе Свердловской областной федерации бокса.

Организаторы отметили, что зарядка привлекла множество любителей спорта. Участники не только получили возможность позаниматься вместе с чемпионами, но и испытали свою силу на силомере, приняли участие в спортивных конкурсах и выиграли призы.

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В парке «Зеленая роща» 31 августа Всемирный день бокса отметили уникальной зарядкой с участием известных боксеров и бойцов смешанных единоборств. Организатором выступила Свердловская областная Федерация бокса, Академия Единоборств РМК, а также СК «fortis development». «Мероприятие прошло в честь Всемирного дня бокса. Среди звездных спортсменов были боец смешанных единоборств Петр Ян, призер чемпионата мира по боксу Ирина Серебреникова-Потеева и другие», — рассказали в пресс-службе Свердловской областной федерации бокса. Организаторы отметили, что зарядка привлекла множество любителей спорта. Участники не только получили возможность позаниматься вместе с чемпионами, но и испытали свою силу на силомере, приняли участие в спортивных конкурсах и выиграли призы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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