На Челябинскую область надвигается шторм

В регионе прогнозируют пожары из-за ветра
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение со 2 по 4 сентября. Об этом сообщили в региональном ЦГМС.
«Со 2 по 4 сентября в регионе объявлено штормовое предупреждение. В юго-западных районах Челябинской области местами ожидается высокая пожарная опасность — 4-й класс горимости леса по региональной шкале», — заявили в ЦГМС.
Синоптики отмечают, что пожары могут возникнуть в этот период из-за сильного ветра. Отдельные порывы ветра будут достигать до 14 метров в секунду.
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