На Челябинскую область надвигается шторм

01 сентября 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

В регионе прогнозируют пожары из-за ветра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение со 2 по 4 сентября. Об этом сообщили в региональном ЦГМС. «Со 2 по 4 сентября в регионе объявлено штормовое предупреждение. В юго-западных районах Челябинской области местами ожидается высокая пожарная опасность — 4-й класс горимости леса по региональной шкале», — заявили в ЦГМС. Синоптики отмечают, что пожары могут возникнуть в этот период из-за сильного ветра. Отдельные порывы ветра будут достигать до 14 метров в секунду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение со 2 по 4 сентября. Об этом сообщили в региональном ЦГМС. «Со 2 по 4 сентября в регионе объявлено штормовое предупреждение. В юго-западных районах Челябинской области местами ожидается высокая пожарная опасность — 4-й класс горимости леса по региональной шкале», — заявили в ЦГМС. Синоптики отмечают, что пожары могут возникнуть в этот период из-за сильного ветра. Отдельные порывы ветра будут достигать до 14 метров в секунду.