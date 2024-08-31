31 августа 2024

На Челябинскую область надвигается шторм

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Флаг РФ после сильного ветра. Челябинск, флаг рф, стяг
В регионе прогнозируют пожары из-за ветра Фото:

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение со 2 по 4 сентября. Об этом сообщили в региональном ЦГМС.

«Со 2 по 4 сентября в регионе объявлено штормовое предупреждение. В юго-западных районах Челябинской области местами ожидается высокая пожарная опасность — 4-й класс горимости леса по региональной шкале», — заявили в ЦГМС.

Синоптики отмечают, что пожары могут возникнуть в этот период из-за сильного ветра. Отдельные порывы ветра будут достигать до 14 метров в секунду.

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В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение со 2 по 4 сентября. Об этом сообщили в региональном ЦГМС. «Со 2 по 4 сентября в регионе объявлено штормовое предупреждение. В юго-западных районах Челябинской области местами ожидается высокая пожарная опасность — 4-й класс горимости леса по региональной шкале», — заявили в ЦГМС. Синоптики отмечают, что пожары могут возникнуть в этот период из-за сильного ветра. Отдельные порывы ветра будут достигать до 14 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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