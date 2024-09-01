Россияне рассказали, что будут делать в случае блокировки YouTube

Треть россиян в случае блокировки YouTube готовы пытаться обойти ограничения
© Служба новостей «URA.RU»
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При блокировке YouTube 33% россиян будут искать способы ее обойти, некоторые найдут альтернативу, другие продолжат смотреть "как есть"
При блокировке YouTube 33% россиян будут искать способы ее обойти, некоторые найдут альтернативу, другие продолжат смотреть "как есть" Фото:
новость из сюжета
В России замедляют YouTube

На случай полной блокировки YouTube, каждый третий россиянин готов искать способы обойти ограничения. Это следует из предоставленного URA.RU исследования аналитического агентства Vox Populi на тему использования видеосервисов для просмотра контента.

«При полной блокировке YouTube каждый третий россиянин будет искать способы обойти ограничения (установят VPN и др.) — об этом заявили 33% опрошенных», — сообщается в исследовании. В группе молодых людей от 18 до 34 лет доля таких пользователей достигает 49-55%.

В ходе опроса выяснилось, что 23% опрошенных готовы перейти на альтернативные видеосервисы при возможной блокировке YouTube, а 17% заявили, что будут продолжать смотреть видео на платформе «как есть». Данные были взвешены в соответствии с социально-демографическими параметрами интернет-аудитории старше 18 лет.

В последнее время россияне столкнулись с проблемами в работе видеохостинга YouTube. Пользователи начали жаловаться на замедление работы сервиса еще в июле. Затруднения касаются как мобильной, так и стационарной версии платформы.

Российские операторы и провайдеры начали пытаться самостоятельно ускорить работу YouTube. Поставщики интернет-услуг начали искать способы обхода замедлений, ведь официально о запрете видехостинга в РФ не заявляли.

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На случай полной блокировки YouTube, каждый третий россиянин готов искать способы обойти ограничения. Это следует из предоставленного URA.RU исследования аналитического агентства Vox Populi на тему использования видеосервисов для просмотра контента. «При полной блокировке YouTube каждый третий россиянин будет искать способы обойти ограничения (установят VPN и др.) — об этом заявили 33% опрошенных», — сообщается в исследовании. В группе молодых людей от 18 до 34 лет доля таких пользователей достигает 49-55%. В ходе опроса выяснилось, что 23% опрошенных готовы перейти на альтернативные видеосервисы при возможной блокировке YouTube, а 17% заявили, что будут продолжать смотреть видео на платформе «как есть». Данные были взвешены в соответствии с социально-демографическими параметрами интернет-аудитории старше 18 лет. В последнее время россияне столкнулись с проблемами в работе видеохостинга YouTube. Пользователи начали жаловаться на замедление работы сервиса еще в июле. Затруднения касаются как мобильной, так и стационарной версии платформы. Российские операторы и провайдеры начали пытаться самостоятельно ускорить работу YouTube. Поставщики интернет-услуг начали искать способы обхода замедлений, ведь официально о запрете видехостинга в РФ не заявляли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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