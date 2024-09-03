Летом у челябинцев вырос выбор съемного жилья

В Челябинской области число предложений не рынке квартир в августе 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 выросло на 26%. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия».
«В Челябинске в августе 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года количество посуточных квартир в городе увеличилось на 26%. Снять арендное жилье на двое суток в среднем можно за 2 600 рублей», — сообщили в пресс-службе.
Также в регионе в августе 2024 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, число частных домов, сдаваемых в аренду, выросло на 60%. Снять коттедж на двое суток в регионе можно за 7 300 рублей.
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