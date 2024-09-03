В Сургуте пенсионеры кинулись скупать лотерейные билеты

В Сургуте (ХМАО) пенсионеры скупают лотерейные билеты в местном киоске в надежде сорвать джекпот. Продавец заманивает покупателей, уверяя, что знает, какой билет точно принесет выигрыш, сообщил URA.RU очевидец.
«Видел, как толпа пожилых выстроились в очередь в киоск. Там работает женщина, она заманивает пенсионеров покупать лотерейные билеты. Говорит, якобы уверена, какой из билетов точно выигрышный. Местные ведутся на уловку», — рассказал сургутянин.
Собеседник агентства добавил, что не раз замечал пенсионеров за покупкой лотерейных билетов. По его словам, пожилые сургутяне часто захаживают в городские киоски и интересуются у продавцов новыми тиражами.
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