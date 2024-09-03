03 сентября 2024

В Сургуте пенсионеры кинулись скупать лотерейные билеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сургуте продавец киоска заманивает пенсионеров покупать лотерейные билеты
В Сургуте продавец киоска заманивает пенсионеров покупать лотерейные билеты Фото:

В Сургуте (ХМАО) пенсионеры скупают лотерейные билеты в местном киоске в надежде сорвать джекпот. Продавец заманивает покупателей, уверяя, что знает, какой билет точно принесет выигрыш, сообщил URA.RU очевидец.

«Видел, как толпа пожилых выстроились в очередь в киоск. Там работает женщина, она заманивает пенсионеров покупать лотерейные билеты. Говорит, якобы уверена, какой из билетов точно выигрышный. Местные ведутся на уловку», — рассказал сургутянин.

Собеседник агентства добавил, что не раз замечал пенсионеров за покупкой лотерейных билетов. По его словам, пожилые сургутяне часто захаживают в городские киоски и интересуются у продавцов новыми тиражами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) пенсионеры скупают лотерейные билеты в местном киоске в надежде сорвать джекпот. Продавец заманивает покупателей, уверяя, что знает, какой билет точно принесет выигрыш, сообщил URA.RU очевидец. «Видел, как толпа пожилых выстроились в очередь в киоск. Там работает женщина, она заманивает пенсионеров покупать лотерейные билеты. Говорит, якобы уверена, какой из билетов точно выигрышный. Местные ведутся на уловку», — рассказал сургутянин. Собеседник агентства добавил, что не раз замечал пенсионеров за покупкой лотерейных билетов. По его словам, пожилые сургутяне часто захаживают в городские киоски и интересуются у продавцов новыми тиражами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...