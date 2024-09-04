Россия ударила по ключевым целям во Львове

Российская артиллерия поразила предприятия ОПК во Львове, сообщили в МО РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская артиллерия нанесла массовый удар ракетами «Кинжал» и БПЛА по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) во Львове (Украина). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ нанесли групповой удар, в том числе ракетами „Кинжал“ и БПЛА, по предприятиям ОПК во Львове. Цели поражены» — заявили в Минобороны России.
Ранее стало известно, что удар также был нанесен по полигону во Львовской области. Об этом сообщает деловое издание «Взгляд». Также ракеты прилетели на вокзал «Львов-Главный» — крупному узлу поставок западного оружия.
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