Россия ударила по ключевым целям во Львове

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Российская артиллерия поразила предприятия ОПК во Львове, сообщили в МО РФ
Российская артиллерия поразила предприятия ОПК во Львове, сообщили в МО РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская артиллерия нанесла массовый удар ракетами «Кинжал» и БПЛА по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) во Львове (Украина). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВС РФ нанесли групповой удар, в том числе ракетами „Кинжал“ и БПЛА, по предприятиям ОПК во Львове. Цели поражены» — заявили в Минобороны России.

Ранее стало известно, что удар также был нанесен по полигону во Львовской области. Об этом сообщает деловое издание «Взгляд». Также ракеты прилетели на вокзал «Львов-Главный» — крупному узлу поставок западного оружия. 

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Российская артиллерия нанесла массовый удар ракетами «Кинжал» и БПЛА по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) во Львове (Украина). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ нанесли групповой удар, в том числе ракетами „Кинжал“ и БПЛА, по предприятиям ОПК во Львове. Цели поражены» — заявили в Минобороны России. Ранее стало известно, что удар также был нанесен по полигону во Львовской области. Об этом сообщает деловое издание «Взгляд». Также ракеты прилетели на вокзал «Львов-Главный» — крупному узлу поставок западного оружия. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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