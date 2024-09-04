04 сентября 2024

Власти ХМАО оценили готовность к проведению выборов

Кухарук: в ХМАО за выборами будут следить более 250 наблюдателей
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО участие в выборах примет более 122 тысяч избирателей
В ХМАО участие в выборах примет более 122 тысяч избирателей Фото:

В ХМАО следить за легитимностью выборов 8 сентября будут 252 общественных наблюдателя, а для обеспечения безопасности избирателей на участках организовано дежурство сотрудников МВД, МЧС и Росгвардии. О подготовке к единому дню голосования в регионе сообщил врио главы округа Руслан Кухарук.

«В единый день голосования за обеспечением законности и легитимности выборов будут следить 252 общественных наблюдателя. В целях немедленного реагирования на возможные чрезвычайные и кризисные ситуации на протяжении всего периода будут нести усиленное дежурство сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии и других правоохранительных органов», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

Итоги озвучены им на финальном координационном совете. В выборах смогут принять участие более 122 000 избирателей на 84 участках. Кухарук отметил, что будут выполняться ключевые задачи в этот день, а именно — обеспечение безопасности, открытости и законности проведения выборов в Югре.

Кандидат на пост мэра Белого Яра (ХМАО) Наталья Матвийчук ранее обвинила главу Сургутского района Андрея Трубецкого в попытке фальсификации выборов. Соответсвующую жалобу она отправила главе Центризбиркома Элле Памфиловой. По мнению Матвийчук, Трубецкой для этих целей собирает бюджетников на досрочные выборы.

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В ХМАО следить за легитимностью выборов 8 сентября будут 252 общественных наблюдателя, а для обеспечения безопасности избирателей на участках организовано дежурство сотрудников МВД, МЧС и Росгвардии. О подготовке к единому дню голосования в регионе сообщил врио главы округа Руслан Кухарук. «В единый день голосования за обеспечением законности и легитимности выборов будут следить 252 общественных наблюдателя. В целях немедленного реагирования на возможные чрезвычайные и кризисные ситуации на протяжении всего периода будут нести усиленное дежурство сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии и других правоохранительных органов», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Итоги озвучены им на финальном координационном совете. В выборах смогут принять участие более 122 000 избирателей на 84 участках. Кухарук отметил, что будут выполняться ключевые задачи в этот день, а именно — обеспечение безопасности, открытости и законности проведения выборов в Югре. Кандидат на пост мэра Белого Яра (ХМАО) Наталья Матвийчук ранее обвинила главу Сургутского района Андрея Трубецкого в попытке фальсификации выборов. Соответсвующую жалобу она отправила главе Центризбиркома Элле Памфиловой. По мнению Матвийчук, Трубецкой для этих целей собирает бюджетников на досрочные выборы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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