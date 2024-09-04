Кипрский офшор ответит по долгам фирмы-банкрота из Магнитогорска на 116 млн

Компанию Anatrol Limited из Никосии (Кипр) Арбитражный суд Челябинской области привлек к субсидиарной ответственности по долгам обанкроченного «Уралспецмаш» (»УСМ») из Магнитогорска. Как следует из определения суда, субсидиарную ответственность также признали за бывшим акционером Игорем Основиным и бывшим директором Владимиром Мещериным.
«Заявления конкурсного управляющего должника Ларисы Касьяновой, Управления ФНС по региону о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц удовлетворить частично. Взыскать с компании Anatrol Limited в качестве убытков в пользу АО „УСМ“ денежные средства в размере 116,728 млн рублей. Признать доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам должника за доведение его до банкротства Игоря Основина, Владимира Мещерина», — распорядился суд.
Касьянова отметила, что Основин создал схему формального документооборота для получения налоговых вычетов. Как посчитала управляющий, это помогало получать налоговые вычеты по НДС и увеличивать расходы ля снижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. При этом Мещерин во время кризиса, который разразился с 2014 года, переводил средства аффилированным лицам.
Согласно судебным документам, одним из директоров компании Anatrol Limited был племянник Основина. С сентября 2011 года по апрель 2017 года эта компания обладала 77,2% акций в уставном капитале АО «УСМ». Суд установил, что с момента основания предприятия Anatrol Limited обеспечивал его финансовую поддержку. В результате признан ничтожным заем от марта 2013 года между Anatrol Limited и АО «УСМ», целью которого было причинение вреда кредиторам. Суть сделки заключалась в том, что в декабре 2015 года подписаны два соглашения о зачете и договор уступки права требования. В результате требования должника перед Anatrol Limited на сумму 116,728 млн рублей формально оказались погашенными. Но фактически вместо возврата реальных денежных средств по договору займа, передал Anatrol Limited неликвидную дебиторскую задолженность к таким лицам как «Карьер», «Индустриальный лизинг», «Вибромех», «КТМ-Сервис» и «КАПО Авиа».
Налоговики сочли, что признаки объективного банкротства возникли в 2012 году. При этом Касьянова даты рассчитала иначе. По мнению управляющего, о банкротстве Мещерин должен был заявить в суд не позднее 1 апреля 2017 года, когда накопилось 76,8 млн рублей долга, а Основину как учредителю должника это следовало сделать не далее 21 апреля того же года.
Банкротом «УСМ» признан в октябре 2019 года. Первоначально претензии предъявило одно из физлиц. Затем список кредиторов расширился. Одним из них стала налоговая инспекция.
Получить комментарии участников процесса URA.RU оперативно не удалось. Сайт «УСМ» не действует. Контактов остальных лиц в открытых данных не обнаружилось.
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