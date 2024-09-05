Общество Москвича задержали на съемку систем ПВО 05 сентября 2024 в 15:53 Размер текста - 17 + Мужчина снимал системы ПВО на телефон Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Москве задержан местный житель за съемку на камеру систем противовоздушной обороны. Инцидент произошел 4 сентября, когда 55-летний мужчина был замечен правоохранительными органами во время съемки зенитных систем с помощью своего мобильного телефона. «Жителя Москвы задержали за съемку систем ПВО. <…> 55-летний мужчина попался на глаза правоохранителям 4 сентября, когда, находясь в одном из районов, достал телефон, открыл камеру и направил ее на зенитные системы», — пишет Life.ru. Мужчину доставили в отдел полиции. В настоящее время силовики проводят проверку и рассматривают различные версии происходящего, включая возможность планирования задержанным диверсионных действий. Ранее в Керчи задержали молодого человека за распространение секретных данных Киеву. По данным спецслужб, гражданин РФ передавал Украине сведения о дислокации российских систем ПВО в Крыму. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Москве задержан местный житель за съемку на камеру систем противовоздушной обороны. Инцидент произошел 4 сентября, когда 55-летний мужчина был замечен правоохранительными органами во время съемки зенитных систем с помощью своего мобильного телефона. «Жителя Москвы задержали за съемку систем ПВО. <…> 55-летний мужчина попался на глаза правоохранителям 4 сентября, когда, находясь в одном из районов, достал телефон, открыл камеру и направил ее на зенитные системы», — пишет Life.ru. Мужчину доставили в отдел полиции. В настоящее время силовики проводят проверку и рассматривают различные версии происходящего, включая возможность планирования задержанным диверсионных действий. Ранее в Керчи задержали молодого человека за распространение секретных данных Киеву. По данным спецслужб, гражданин РФ передавал Украине сведения о дислокации российских систем ПВО в Крыму. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям