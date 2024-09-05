Москвича задержали на съемку систем ПВО

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Виды города. Пермь, ракеты, пво
Мужчина снимал системы ПВО на телефон Фото:

В Москве задержан местный житель за съемку на камеру систем противовоздушной обороны. Инцидент произошел 4 сентября, когда 55-летний мужчина был замечен правоохранительными органами во время съемки зенитных систем с помощью своего мобильного телефона.

«Жителя Москвы задержали за съемку систем ПВО. <…> 55-летний мужчина попался на глаза правоохранителям 4 сентября, когда, находясь в одном из районов, достал телефон, открыл камеру и направил ее на зенитные системы», — пишет Life.ru.

Мужчину доставили в отдел полиции. В настоящее время силовики проводят проверку и рассматривают различные версии происходящего, включая возможность планирования задержанным диверсионных действий.

Ранее в Керчи задержали молодого человека за распространение секретных данных Киеву. По данным спецслужб, гражданин РФ передавал Украине сведения о дислокации российских систем ПВО в Крыму.

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В Москве задержан местный житель за съемку на камеру систем противовоздушной обороны. Инцидент произошел 4 сентября, когда 55-летний мужчина был замечен правоохранительными органами во время съемки зенитных систем с помощью своего мобильного телефона. «Жителя Москвы задержали за съемку систем ПВО. <…> 55-летний мужчина попался на глаза правоохранителям 4 сентября, когда, находясь в одном из районов, достал телефон, открыл камеру и направил ее на зенитные системы», — пишет Life.ru. Мужчину доставили в отдел полиции. В настоящее время силовики проводят проверку и рассматривают различные версии происходящего, включая возможность планирования задержанным диверсионных действий. Ранее в Керчи задержали молодого человека за распространение секретных данных Киеву. По данным спецслужб, гражданин РФ передавал Украине сведения о дислокации российских систем ПВО в Крыму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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