Жители Копейска пожаловались на отсутствие маршруток до Челябинска

06 сентября 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

Пассажиры обратили внимание на отсутствие транспорта Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Жители Копейска, города-спутника Челябинска, пожаловались на отсутствие маршруток №123 между городами. Автобусы ходят вне графика и переполненные, дорога занимает порядка полутора часов, рассказал URA.RU житель Копейска. «Утром трудно с транспортом, а вечером в сто раз хуже. График не соблюдается, автобусы переполненные, едут очень долго. Сегодня сел на ЮУрГУ в 16:10, приехал в 17:27, автобус битком», — сообщил URA.RU Владимир Г. Мужчина рассказал, что из Копейска он едет в поселок Потанино, в результате на дорогу каждый день он тратит порядка 4,5 часов. Как рассказал URA.RU источник в сфере обслуживания пассажироперевозок, на 123 маршруте сейчас работают только половина заявленных автобусов. «Из 25 заявленных автобусов на линию выходит только половина. Поэтому интервал большой и транспорт переполнен. Другие маршруты между Челябинском и Копейском, 125 и 128, работают лучше», — сообщил URA.RU источник. На 123 маршрут между Челябинском и Копейском планировалось направить 25 низкопольных автобусов. Транспорт должен был поступить во второй половине 2024 года. URA.RU направило запрос в пресс-службу ОГКУ «Организатор перевозок». К моменту публикации материала ответ на него не поступал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Копейска, города-спутника Челябинска, пожаловались на отсутствие маршруток №123 между городами. Автобусы ходят вне графика и переполненные, дорога занимает порядка полутора часов, рассказал URA.RU житель Копейска. «Утром трудно с транспортом, а вечером в сто раз хуже. График не соблюдается, автобусы переполненные, едут очень долго. Сегодня сел на ЮУрГУ в 16:10, приехал в 17:27, автобус битком», — сообщил URA.RU Владимир Г. Мужчина рассказал, что из Копейска он едет в поселок Потанино, в результате на дорогу каждый день он тратит порядка 4,5 часов. Как рассказал URA.RU источник в сфере обслуживания пассажироперевозок, на 123 маршруте сейчас работают только половина заявленных автобусов. «Из 25 заявленных автобусов на линию выходит только половина. Поэтому интервал большой и транспорт переполнен. Другие маршруты между Челябинском и Копейском, 125 и 128, работают лучше», — сообщил URA.RU источник. На 123 маршрут между Челябинском и Копейском планировалось направить 25 низкопольных автобусов. Транспорт должен был поступить во второй половине 2024 года. URA.RU направило запрос в пресс-службу ОГКУ «Организатор перевозок». К моменту публикации материала ответ на него не поступал.