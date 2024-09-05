05 сентября 2024

Жители Копейска пожаловались на отсутствие маршруток до Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к художественной акции «Памятник Владимира поставленный земляками без согласований в Перми 12 апреля 2018 года». Пермь, остановка, автобус, давка, час пик
Пассажиры обратили внимание на отсутствие транспорта Фото:

Жители Копейска, города-спутника Челябинска, пожаловались на отсутствие маршруток №123 между городами. Автобусы ходят вне графика и переполненные, дорога занимает порядка полутора часов, рассказал URA.RU житель Копейска.

«Утром трудно с транспортом, а вечером в сто раз хуже. График не соблюдается, автобусы переполненные, едут очень долго. Сегодня сел на ЮУрГУ в 16:10, приехал в 17:27, автобус битком», — сообщил URA.RU Владимир Г.

Мужчина рассказал, что из Копейска он едет в поселок Потанино, в результате на дорогу каждый день он тратит порядка 4,5 часов. Как рассказал URA.RU источник в сфере обслуживания пассажироперевозок, на 123 маршруте сейчас работают только половина заявленных автобусов.

«Из 25 заявленных автобусов на линию выходит только половина. Поэтому интервал большой и транспорт переполнен. Другие маршруты между Челябинском и Копейском, 125 и 128, работают лучше», — сообщил URA.RU источник.

На 123 маршрут между Челябинском и Копейском планировалось направить 25 низкопольных автобусов. Транспорт должен был поступить во второй половине 2024 года. URA.RU направило запрос в пресс-службу ОГКУ «Организатор перевозок». К моменту публикации материала ответ на него не поступал.

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Жители Копейска, города-спутника Челябинска, пожаловались на отсутствие маршруток №123 между городами. Автобусы ходят вне графика и переполненные, дорога занимает порядка полутора часов, рассказал URA.RU житель Копейска. «Утром трудно с транспортом, а вечером в сто раз хуже. График не соблюдается, автобусы переполненные, едут очень долго. Сегодня сел на ЮУрГУ в 16:10, приехал в 17:27, автобус битком», — сообщил URA.RU Владимир Г. Мужчина рассказал, что из Копейска он едет в поселок Потанино, в результате на дорогу каждый день он тратит порядка 4,5 часов. Как рассказал URA.RU источник в сфере обслуживания пассажироперевозок, на 123 маршруте сейчас работают только половина заявленных автобусов. «Из 25 заявленных автобусов на линию выходит только половина. Поэтому интервал большой и транспорт переполнен. Другие маршруты между Челябинском и Копейском, 125 и 128, работают лучше», — сообщил URA.RU источник. На 123 маршрут между Челябинском и Копейском планировалось направить 25 низкопольных автобусов. Транспорт должен был поступить во второй половине 2024 года. URA.RU направило запрос в пресс-службу ОГКУ «Организатор перевозок». К моменту публикации материала ответ на него не поступал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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